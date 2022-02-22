Eyüpspor’da Zafer Turan dönemi sona erdi

Eyüpspor İdari Menajeri Batuhan Hınçal, İHA'ya yaptığı açıklamada, Teknik Direktör Zafer Turan ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor’da Teknik Direktör Zafer Turan ile yollar ayrıldı. Konuya ilişkin konuşan Eyüpspor İdari Menajeri Batuhan Hınçal, son haftalarda elde edilen sonuçların ardından ayrılık kararının alındığını belirtti.

Konuya ilişkin Eyüpspor sosyal medya hesabından Zafer Turan'ın açıklaması yayınlandı. Kimsenin Eyüpspor'a zarar vermesine izin vermeyeceğini vurgulayan Turan, “İki seneden beri hizmet ettiğim Eyüpspor Kulübü'nden bugün itibarıyla ayrılıyorum. Bazen bir şeyleri zorlamanın anlamı olmadığını düşünüyorum. Güçlü oyun, iyi futbol bazen anlamsız kalıyor. Futbol sonuç oyunu. Hep şunu söyledim, Eyüpspor Kulübü'ne kimsenin zarar vermesine izin vermem. Bu ben bile olsam, artık bir şeylerin değişmesi gerektiğine inandığım için ayrılıyorum. Bu zamana kadar bize desteklerini hiç eksik etmeyen Başkanımız Murat Özkaya'ya ve Asbaşkanımız Fatih Kulaksız'a, bütün çalışanlarımıza, futbolcu arkadaşlarımıza ve güzel günler geçirdiğimize inandığım taraftarlarımıza teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Eflatun-sarılılar ligde oynadığı 24 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 6. sırada bulunuyor.