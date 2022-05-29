Eyüpspor’u 3 golle deviren Bandırmaspor Play-Off finalinde!
Spor Toto 1'inci Lig Play-Off Yarı Finali'nde Bandırmaspor, 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında konuk ettiği Eyüpspor'u 3-0 mağlup ederek Play-Off Finaline yükseldi.
Spor Toto 1. Lig Play-Off Yarı Final rövanş karşılaşmasında Bandırmaspor, Eyüpspor'u konuk etti. İlk maçı 1-0 kaybeden ev sahibi ekip, rakibini 3-0 mağlup ederek finale yükseldi. Bandırmaspor’un finaldeki rakibi İstanbulspor-BB Erzurumspor eşleşmesinin galibi olacak.
Bandırma’daki maçın 4. dakikasında penaltı kazanan e sahibi ekip, Keny ile topu ağlara göndererek 1- öne geçti. 45. dakikada Bandırmaspor’un kullandığı köşe atışında defanstan topla buluşan Alpay’ın şutunda top filelerle buluştu ve skor 2-0’a geldi. Mücadelenin 58. dakikada ceza sahası içinde boş durumda topla buluşan Landel meşin yuvarlağı ağlara yollayarak maçın sonucunu 3-0 olarak belirledi.
- Stat: Bandırma 17 Eylül
- Hakemler: Suat Arslanboğa, Erdinç Sezertam, Samet Çiçek
- Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci – Okan Alkan, Lokman Gör, Alpay Koldaş (Dk. 88 Cüneyt Köz), Caner Cavlan, Landel, Mehmet Özcan, Levent Ayçiçek (Dk. 67 Süleyman Luş), Kerim Avcı (Dk. 84 Akabueze), Keny, Osmajic (DK. 46 Beykan Şimşek)
- Eyüpspor: Çağlar Şahin Akbaba – Cenk Ahmet Alkılıç, Yalçın Kılınç, Mezague, Bülent Uzun (Dk. 85 Enes Keskin), Timur Temeltaş (Dk. 58 Bekir Yılmaz), Taşkın İlter (Dk. 66 Umut Bulut), Oğulcan Çağlayan (Dk. 46 Sekidika), Ahmed Ildız (Dk. 85 Mete Kaan Demir), Gerson, Dibba
- Goller: Dk. 5 Keny (P), Dk. 45+1 Alpay, Dk. 58 Landel (Bandırmaspor)
- Sarı kartlar: Keny, Caner Cavlan, Levent Ayçiçek, Kerim Avcı (Bandırmapor), Umut Bulut (yedek kulübesinde), Taşkın İlter, Bekir Yılmaz, Ahmet Ildız, Mezague (Eyüpspor)