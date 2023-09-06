Eyvah yine Peres! Fenerbahçe’nin şansızlığı…

Fenerbahçe kariyeri öncesinde sadece 1 maç kaçıran Luan Peres yine sakatlandı. Yönetim, oyuncu ameliyat olursa sözleşmeyi donduracak.

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Fenerbahçe’nin Brezilyalı savunmacısı Luan Peres'in başı sakatlıklardan kurtulmuyor. Geçen sezon yaşadığı dizindeki problem nedeniyle 13, sonrasındaki sahalara dönüş aşamasında da bölüm bölüm 14 olmak üzere toplam 27 maç kaçıran 29 yaşındaki oyuncunun sakatlığı nüksetti.

Bu sezon da şimdiden 5 maç kaçıran Peres'e sağlık heyeti ameliyat olma tavsiyesinde bulundu. Yönetim, teknik heyetin UEFA kadrosuna almadığı, bıçak altına yatmayı kabul ederse 3 ay daha sahalardan uzak kalacak Peres'in sözleşmesini donduracak.

Tecrübeli oyuncunun Fenerbahçe kariyeri öncesinde sakatlık nedeniyle sadece 1 maç kaçırması ise camiada şanssızlık olarak yorumlandı.