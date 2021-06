Ezgi Çağlar: Maça ojesiz çıkmam

Futbolda Kadınlar 1. Ligi'nin şampiyonu Beşiktaş olurken siyah-beyazlıların finaldeki rakibi Fatih Vatanspor'du. Bu takımın kalecisi, A Milli Takım'da da görev alıyor: Ezgi Çağlar… İzmir doğumlu olan, futbola Şirinyerspor'da başlayan, bir ablası bir de erkek ikiz kardeşi olan 29 yaşındaki milli file bekçisi ile sohbetimiz ‘futbol ve kadın' üzerineydi…

Kadından futbolcu olur mu?

OLABİLECEĞİNE dair en güzel örnekler bizleriz. Her işte ne kadar usta olduğumuzu, ne kadar başarılı olduğumuzu, ispatlıyoruz. Kadından futbolcu da olur. Kadın her yerde, her işte başarılı olabilir. Sahada her mücadeleye biz varız.

‘Kızlar futbol oynar mı' sorusu hiç soruldu mu?

SORULDU. Futbol ataerkil bir branş olarak görüldüğü için bu sorunun yöneltildiğini düşünüyorum. Aslında cinsiyet ayrımı hiçbir alanda yapılmamalı. Ayrım yapılırsa benim ve diğer kızların emeklerine haksızlık edilmiş olur. Biz bu algıyı kırdık ve kırmaya devam ediyoruz.

“ELEŞTİRMEK HAKKIMIZ”

En ilginç anın?

2007'DE Şili'ye gitmiştik. Üçüncülük-dördüncülük maçı penaltılara kaldı. 3 penaltı çıkardım. Takım dünya üçüncüsü oldu.

Süper Lig’de örnek aldığın kaleciler?

MUSLERA, Altay, Uğurcan… Kulüplerini sırtlayan büyük kaleciler.

Kadın futbolcular da hakemlerden şikayet eder mi?

SPORCU olarak yanlış kararları eleştirmek en doğal hakkımız! Ortada bir emek var sonuçta.

“İLGİ ARTIYOR”

Kadın futbolunu Türkiye'de nereye getirmeyi hedefliyorsunuz?

MESLEK haline gelmesini istiyoruz. Erkek futbolcular gibi sadece bu işe yoğunlaşmak istiyoruz. Bunun için de maddi-manevi çok büyük destek görmemiz gerekiyor. Büyük kulüpler kadın takımı kurup ligde yer alırsa hayallerimiz gerçekleşecektir.

Türkiye'de yeteri kadar ilgi gördüğünüzü düşünüyor musun?

1-2 yıl öncesine bakarsak ilginin arttığını görüyorum. Milli Takım'a da sponsorlar geldi. Bu, ilginin arttığını gösteriyor. Kadınların arkasında durmak isteyen büyük isimler var.

ERKEK GİBİ BAKTILAR

Bir kadın, nasıl futbolcu olur? Genç kızlara tavsiyelerin?

BEN futbola sokaklarda oynayarak başladım. Saatlerce kramponlarla yürüyüp eve döndüğümü bilirim. Kolay olmadı. Çevremdekilerin bana erkek gibi baktığı çok oldu. En önemlisi bir kadın olarak futbol oynadıklarının bilincinde olsunlar. Sporda cinsiyet ayrımı yapan herkesin karşısında dursunlar.

Erkek ve kadın futbolcular arasındaki ücret farkı malum.

ÇOK az kazanıyoruz. Üzülüyorum. Aynı işi yapıp bu şekilde eşitsizliği görmek bizleri kırıyor ve üzüyor. Keşke kadın futbolu profesyonel olsa da biz de haklarımızı rahatlıkla sorgulayabilsek.

İKİ KERE BURNUM KIRILDI

Makyaj, toka… Uğurun var mı?

KESINLIKLE parmaklarımda oje olmalı, saçlarımda kusur olmamalı. Taktığım eldivenden giydiğim krampona kadar akşamdan düşünüp karar veririm! Her şey benim uğurum.

Hiç sakatlandın mı?

2 KERE burnum kırıldı. Maçtan çıktığımı hatırlamam. Üzerine ameliyat olduktan hemen sonra da maçlara çıkmışımdır.

“MODEL OLABİLİRDİM”

Ezgi en çok neyi sever, neden nefret eder?

EN çok yüzmeyi sever. Yükseklik korkum olduğu için yüksek olan her şeyden nefret ederim!

Futbolla ilgilenmeseydin?

Modellik yapmak, kıyafet üzerine bir şeyler yapmak da isterdim.

Türkiye’de kadın olmak?

ÇOK zor. Kadınlığın giydiğimiz kıyafetlerle eleştirilip, ön yargıyla karşılandığı bir toplumuz. Erkek futbolcularla kıyaslanmak beni ayrıca üzüyor. Spor yapmak, koşmak, topa vurmak; erkeğe değil insana özgü bir şey.

“UĞURCAN’LA TANIŞMAK”

En çok kiminle tanışmak isterdin?

UĞURCAN. Kalecilik hayatı ve yükselişi hep dikkatimi çekmiştir. Kötü diye eleştirilirken nasıl böyle bir çıkış yakaladığını merak ediyorum.

En çok sevindiren ve üzen anlar?

EN çok üzen şey, en çok sakatlık yaşayan kulüp olmamız. Bir arkadaşımın ayağı kırıldı. İki arkadaşımın da çapraz bağları koptu. En çok sevindiren ise finale kadar yükseldik ve kulübümüz hakkında çok iyi izlenimler bıraktık.