F1 Singapur Grand Prix’sinde zafer Carlos Sainz’in oldu

F1 Singapur Grand Prix'sinde zafer Carlos Sainz'in oldu... Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Singapur Grand Prix'sini Ferrari pilotu Carlos Sainz kazandı.

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Ferrari’nin İspanyol pilotu Carlos Sainz, Formula 1 Dünya Şampiyonası’ndaki Singapur Grand Prix’sini kazanarak büyük bir zafer elde etti. 16. sezon mücadelesi, 4,94 kilometrelik Marina Bay Caddesi Pisti’nde 62 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Yarışa ilk sıradan başlayan Carlos Sainz, liderliği bırakmadan damalı bayrağı gördü ve 1 saat 46 dakika 37.418 saniyelik derecesiyle zirveye çıktı. Ferrari takımı, bu sezon ilk kez bir yarıştan birincilikle ayrılmış oldu.

Lando Norris’un McLaren’ı, liderin sadece 0.812 saniye gerisinde ikinci sırayı aldı, ve Mercedes’in deneyimli pilotu Lewis Hamilton ise liderin 1.269 saniye arkasından üçüncü sırada tamamladı.

VERSTAPPEN BEŞİNCİ BİTİRDİ

Red Bull’un kaptanı Max Verstappen, 10 yarışlık muhteşem bir zafer serisinin ardından Singapur’da beklenmedik bir performans sergiledi. Hollandalı sürücü, 11. sıradan başladığı yarışta ikinciliğe kadar yükseldi, ancak üst sıralardaki yerini koruyamadı ve yarışı beşinci sırada tamamladı.

Lewis Hamilton’ın takım arkadaşı George Russell ise 3. sıradan başladığı yarışın 61. turunda aracının bariyerlere çarpması sonucu kaza yaparak diskalifiye oldu.

Formula 1 dünyası şimdi gözlerini 24 Eylül’de düzenlenecek Japonya Grand Prix’sine çevirdi.

Singapur Grand Prix’inin ardından pilotlar ve takımlar şampiyona klasmanında şu şekilde sıralandı (AA)

PİLOTLAR

1. Max Verstappen (Hollanda): 374 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 223

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 180

4. Fernando Alonso (İspanya): 170

5. Carlos Sainz (İspanya): 142

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