FA Cup’ta inanılmaz hata! Zack Steffen’in kumarı pahalıya patladı…

FA Cup'ta Manchester City ve Liverpool'un karşı karşıya geldiği dev maçta City kalecisi Zack Steffen yaptığı büyük hatayla maça damga vurdu. Mücadeleyi 3-2 kazanan Liverpool kupada finale yükseldi.

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İngiltere FA Cup yarı finalinde Liverpool ile Manchester City karşı karşıya geldi… Premier Lig’de kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren iki takımın mücadelesinde Liverpool ilk yarıyı 3-1 önde kapattı.

Manchester City’de kaleci Zack Steffen’in inanılmaz hatası maça damga vurdu. Mücadelenin henüz 9. dakikasında Ibrahima Konate’nin kafa golüyle geriye düşen City, 17’de kalecisi Zack Steffen’in büyük hatasıyla yıkıldı.

Kale önünde topu ayağında fazla oyalayan Zack Steffen’in hatasını affetmeyen ve müthiş bir presle gelip kayarak topu ağlara gönderen Mane cezayı kesip farkı 2’ye çıkardı. Topu ayağından çıkarmak için oldukça fazla zamanı olan ancak geç kalan 27 yaşındaki Amerikalı kaleci Steffen golün ardından adeta yıkıldı.

İlk yarının son dakikalarında Mane’nin ikinci golüyle farkı 3’e çıkaran Liverpool’a, City 45+2’te Grealish’in ve 90+1’de Bernardo Silva ile cevap verdi. Maçı 3-2 kazanan Liverpool kupada finale uzandı.