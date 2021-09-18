Falcao oyuna girdikten 10 dakika sonra… Ne yaptın Enes Ünal!

Galatasaray'dan ayrılarak Rayo Vallecano'ya transfer olan Radamel Falcao, Getafe karşısında 20 dakika süre aldı. Rayo Vallecano formasını ilk kez terleten Falcao, oyuna girdikten 10 dakika sonra klasını gösterdi. Karşılaşmada Enes Ünal penaltı kaçırdı.

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İspanya La Liga’nın 5. haftasında Rayo Vallecano, sahasında Getafe ile karşı karşıya geldi. Rayo Vallecano mücadeleden 3-0 galip ayrılırken, iki yıllık Galatasaray macerası sona eren Radamel Falcao, yeni takımıyla ilk maçında golle tanıştı. Enes Ünal’ın penaltı kaçırdığı maçta diğer goller penaltıdan Trejo ve Ciss’den geldi.

Maçın henüz başında Dakunam’ın ceza sahası içinde rakibine yaptığı hareket sonrası Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarıda bulundu. Pozisyonu yaklaşık üç dakika izleyen hakem Adrian Cordero Vega, penaltı noktasını gösterdi. 9. dakikada Trejo’nun kullandığı penaltı vuruşu sonrası Rayo Vallecano 1-0 öne geçti. İlk yarı bu sonuçla sona erdi.

Gol iptal edildi

İkinci yarıda Rayo Vallecano, kullanılan serbest vuruş sonrası Saveljich’in yaptığı vuruşla takımının ikinci golünü attı. Ancak gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Bu dakikada orta hakemin kulaklığında yaşanan sorun nedeniyle mücadele iki dakika durdu. Sorunun giderilmesinin ardından mücadele kaldığı yerden devam etti.

Rayo Vallecano Teknik Direktörü Andoni Iraola Sagarna, 71. dakikada Ntaka’nın yerine Falcao’yu oyuna sürdü. Taraftarların sevgi gösterileriyle sahaya giren Falcao, istekli görüntüsüyle dikkat çekti.

Oyuna girdikten 10 dakika sonra…

Karşılaşmada 78. dakika oynanırken Rayo Vallecano farkı ikiye çıkardı. Kullanılan kornerde Catena’nın indirdiği topa bomboş pozisyonda kafa vuruşunu yapan Ciss, skoru 2-0’a getirdi. Falcao, 81. dakikada sahne alarak yeni takımının forması altında ilk golünü kaydetti. Getafe savunmasına yaptığı pres sonrası topu takımına kazandıran Falcao, daha sonra Ciss’den gelen ara pası sonrası kontrol ettiği topa yaptığı tek vuruşla ağları havalandırdı.

Oyuna girdikten 10 dakika sonra ağları havalandıran Falcao, 8 yıl sonra döndüğü La Liga’daki ilk maçında gol kaydetmeyi başardı. Falcao, gol sonrası büyük sevinç yaşadı.

Enes Ünal penaltı kaçırdı

Maçta 83. dakika oynanırken Rayo Vallecano savunmacısı Balliu’nun ceza sahası içinde Macias’a yaptığı harekete hakem devam kararı verdi. Enes Ünal, bu pozisyona yaptığı itirazlar sonrası sarı kart gördü. Ancak hakem, VAR uyarısı sonrası penaltı noktasını gösterdi.

Penaltıyı kullanmak için 86. dakikada topun başına geçen Enes Ünal, kalecinin sağına yerden bir vuruş yaptı. Ancak Enes Ünal’ın vuruşuna iyi uzanan kaleci Dimitrievski, topu tutmayı başardı. Enes Ünal böylece bu sezon ilk golünü atma fırsatını tepmiş oldu.

Enes Ünal, Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası Elemeleri’nde Cebelitarık ile oynadığı maçta da penaltı kaçırmıştı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele Rayo Vallecano’nun 3-0 üstünlüğü ile sona erdi. Rayo Vallecano puanını 7’ye yükseltirken, Getafe sıfır puanda kaldı.