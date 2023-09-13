Fas-Burkina Faso maçında tüm stat Fatiha Suresi okudu
Fransa'da oynanan Fas-Burkina Faso hazırlık maçı öncesinde, Fas'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için Fatiha Suresi okundu.
Fransa’da oynanan Fas-Burkina Faso hazırlık maçı öncesinde, Fas’ta yaşanan depremde hayatını kaybedenler için Fatiha Suresi okundu.
Lens’in ev sahibi olduğu Bollaert-Delelis Stadı’nda maçı izlemeye gelen binlerce futbolsever, depremde hayatını kaybedenleri anmak amacıyla Fatiha Suresi’ni okurken, bu duygusal anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.
TÜM MAÇLARDA SAYGI DURUŞU
UEFA’nın yönlendirmesi doğrultusunda, dün oynanan tüm Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri maçlarının öncesinde Fas’taki deprem ve Libya’daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.
Fas, Azzedine Ounahi’nin 36. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Fas’ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde can kaybı 3 bini buldu. 8 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün ülkenin kuzeyindeki Marakeş'in El-Huz bölgesi olduğu belirlendi. Ülke tarihinde son yüzyıldaki en büyük depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor.
تلاوة الفاتحة ترحما على ضحايا زلزال المغرب قبل ضربة بداية مواجهة المغرب – بوركينا فاسو#مباريات_دولية_ودية #المنتخب_الوطني_المغربي#بوركينافاسو #المغرب #MARBFA pic.twitter.com/K4Nfkfa1Ad
— Arryadia TV (@arryadiatv) September 12, 2023