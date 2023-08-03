Fas Kadın Milli Takımı Dünya Kupası’nda tarih yazdı! Gruptan çıkmayı başardılar…

Fas Kadın Milli Futbol Takımı, katıldığı ilk Dünya Kupası'nda gruptan çıkmayı başardı ve adını son 16'ya yazdırdı.

Sozcu.com.tr

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Avustralya ile Yeni Zelanda’nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda günün heyecanında çok büyük sürpriz yaşandı… H Grubu’nda Almanya, Güney Kore ile 1-1 berabere kaldı ve turnuvaya veda etti. Kolombiya’yı 1-0 mağlup eden Fas ise tarihinde ilk kez katıldığı Dünya Kupası’nda gruptan çıkmayı başardı. Kolombiya grubu lider tamamladı. Fas ise aldığı galibiyetle ikinci sırada adını son 16’ya yazdırdı.

Güney Kore ve Almanya ise turnuvaya veda eden takımlar oldu. Fas’a Kolombiya karşısında galibiyeti getiren golü 45+4’te Anissa Lahmari kaydetti.

2003 ve 2007’de kupaya uzanan favorilerden Almanya, bu sonucun ardından 4 puanla grubu 3. sırada tamamladı ve Dünya Kupası tarihinde ilk kez bu aşamayı geçemeden organizasyona veda etti. 1 puanlı Güney Kore ise grup sonuncusu oldu.

Fas Kadın Milli Takımı, son düdüğün ardından Almanya maçının sonucunu saha ortasında bekledi. O maçtan gelen güzel haber sonrası Faslı oyuncularda sevinç ve gözyaşı ile büyük mutluluk yaşandı.

Fas son 16 turunda Fransa ile karşı karşıya gelecek.

Fas erkek milli futbol takımı benzer bir heyecanı Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda yaşatmıştı. Turnuvada yarı finale yükselen “Atlas Aslanları” bu seviyeye yükselen ilk Afrika ve Arap ülkesi olarak tarihe geçmişti. Bu yıl 9’uncusu düzenlenen ve 20 Ağustos’ta tamamlanacak kadın futbolunun uluslararası arenadaki en önemli organizasyonunda, grup aşaması tamamlandı. Turnuvada son 16 turuna, bir günlük aranın ardından devam edilecek. Bu turun eşleşmeleri ve programı şöyle: 5 Ağustos Cumartesi:

08.00 İsviçre-İspanya

11.00 Japonya-Norveç

6 Ağustos Pazar:

05.00 Hollanda-Güney Afrika

12.00 İsveç-ABD

7 Ağustos Pazartesi:

10.30 İngiltere-Nijerya

13.30 Avustralya-Danimarka

8 Ağustos Salı:

11.00 Kolombiya-Jamaika

14.00 Fransa-Fas

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