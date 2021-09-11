Fatih Karagümrük, Adana Demirspor’u gole boğdu: 4-0

Süper Lig 4. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor'u ağırlayan Fatih Karagümrük, 90 dakika boyunca üstün bir futbol sergilediği mücadeleyi 4-0'lık galibiyetle tamamladı. Teknik direktör değişimine giden Adana Demirspor ise, yine aradığı galibiyeti bulamadı.

Sozcu.com.tr

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Süper Lig’in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, Fatih Karagümrük deplasmanında aldığı 4-0’lık mağlubiyetle 3 puan hasretini sürdürdü. Teknik direktör Samet Aybaba’nın görevine son verildikten sonra Adana Demirspor’un başında ilk maçına çıkan Vincenzo Montella sahadan ağır bir yenilgiyle ayrıldı. Ev sahibi Fatih Karagümrük, 14. ve 21. dakikalarda Aleksandar Pesic’in attığı gollerle soyunma odasına 2-0’lık üstünlükle girerken, 58’de Andrea Bertolacci ve 79’da Yann Karamoh’un golleri maçın skorunu 4-0 olarak tayin etti.

Ligde ilk maçında Gaziantep FK’yı yendikten sonra Rizespor ile berabere kalan ve Beşiktaş’a mağlup olan Karagümrük, iki maç sonra galip gelerek puanını 7’ye yükseltti. Lige Fenerbahçe yenilgisiyle başladıktan sonra Kayserispor ve Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor, Karagümrük deplasmanındaki yenilgiyle galibiyet hasretini 4 maça çıkardı ve 2 puanda kaldı. Adana Demirspor ligde bir sonraki maçını sahasında Çaykur Rizespor ile yapacak. Karagümrük ise, Yeni Malatya deplasmanına konuk olacak.