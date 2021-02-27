Fatih Karagümrük Alanyaspor maçında şaşkına çeviren gol pozisyonu

Süper Lig'in 27. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Alanyaspor'u ağırlayan Karagümrük, Ndao ve Borini'nin golleriyle mücadeleyi 2-0 kazanırken, Teknik Sorumlu Atılay Canel, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Kazanmak zorunda oldukları bir maça çıktıklarını dile getiren Canel, “Galip ayrıldığımız için mutluyuz. Daha önce de söyledik, bu maçı kazanıp üst taraflarda yerimizi sabitleştirmek istiyorduk. Oyuncularımız verilen görevi yerine getirdiler. Çarşamba günkü BB Erzurumspor maçından da puanlarla dönmek istiyoruz. Oyuncu arkadaşlar ve teknik ekibi, verilen görevi eksiksiz yerine getirdikleri için tebrik ediyorum” dedi.

“Uzun yıllardır böyle pozisyon görmedim”

Geçtiğimiz hafta yaşadığı mide rahatsızlığı nedeniyle Kasımpaşa maçının kadrosundan çıkarılan Borini'nin dönüşünün çok iyi olduğunu ve 1 de gol attığını hatırlatan Canel, “Bu hafta antrenmanlarda çok başarılıydı. Golünü de attı” dedi. Maçın 74’üncü dakikasında üst üste 2 kez direkten dönen pozisyonla ilgili de konuşan Canel, “Bu yaşıma kadar aynı anda topun 2 kez aynı direğe vurup da dönmesini seneler sonra ilk defa gördüm. Ndao 1-0'dan sonra yapılan ortada 100 tane vursa, 99'unu gol atardı ancak bu kez auta gitti. İlk yarıda iyi mücadele edip oyunu kontrol altına aldık, galip geldiğimiz için mutluyuz” şeklinde konuştu.

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Rakiplere değil, kendi oyunlarına baktıklarını yineleyen Atılay Canel, “Diğer rakiplerin oyunları, kendilerini ilgilendiriyor. Karşımızdaki rakiplere göre yaptığımız bir şey yok. Her zamanki oyun düzenimize göre oynayıp 3 puan aldık” diyerek sözlerini tamamladı.