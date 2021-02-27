Fatih Karagümrük, Alanyaspor’u eli boş yolladı: 2-0

Spor Toto Süper Lig’de sezona iyi başlayan ancak sonrasında düşüş yaşayan Aytemiz Alanyaspor, 27. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük karşısında da umduğunu bulamadı.

İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçta perdeyi Alassane Ndao açtı. Andrea Bertolacci’nin asistini değerlendiren Senegalli forvet takımını 1-0 öne geçirdi. Bu sezon topla oynama yüzdesinde üstün olduğu maçları kazanma konusunda sıkıntı yaşayan Alanyaspor, Karagümrük karşısında beraberlik golünü bulmayı bir türlü başaramadı.

Dakikalar 88’i gösterirken Fabio Borini’nin attığı gol maça son noktayı koyarken, Fatih Karagümrük kritik mücadeleyi 2-0 kazanarak puanını 40 yaptı ve 6. sıraya gerileyen Alanyaspor’la arasındaki farkı 2’ye indirdi.

Konuk ekip Alanyaspor yüzde 63 topa sahip olma oranını yakalasa da, maçı 1 isabetli şutla tamamladı. Karagümrük’ün ise, isabet bulan 2 şutu da gol oldu. İstanbul temsilcisi ligde bir sonraki maçında Erzurumspor’a konuk olacak. Alanyaspor ise, sahasında Göztepe’yi ağırlayacak.

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