Fatih Karagümrük Andrea Pirlo’yu resmen açıkladı

Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük dünyaca ünlü teknik adam Andrea Pirlo ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

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İtalyan futbolcunun önemli figürlerinden biri olan Andrea Pirlo, Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük’ün başına getirildi.

Geçtiğimiz sezonu Volkan Demirel yönetiminde tamamlayan ve sezon sonu genç teknik adamla yollarını ayıran Karagümrük büyük bir sürprize imza attı. 43 yaşındaki teknik adamla daha önce anlaşmaya varan ve İstanbul’a davet eden Karagümrük’ten resmi açıklama geldi.

1 YILLIK ANLAŞMA

1 yıllık anlaşma sağlanan Pirlo için Fatih Karagümrük’ten yapılan açıklama şöyle;

”Dünyaca ünlü futbol adamı son olarak Avrupa'nın en önemli kulüplerinden Juventus'u çalıştırdı. Juventus'la Şampiyonlar Ligi tecrübesi de yaşayan Pirlo, 1 Temmuz'da başlamak üzere kendisini 1 yıllığına Karagümrük’lü yapan sözleşmeyi imzaladı. Andrea Pirlo'nun basın toplantısı 14 Haziran Salı günü yapılacak olup, yeri ve saati daha sonra kulübümüz tarafından açıklanacaktır.

Teknik Direktörümüz Andrea Pirlo'ya hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz.”

JUVENTUS İLE İTALYA KUPASINI ALDI

Andrea Pirlo, futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra ilk olarak kısa bir süre de olsa Juventus’un U23 takımında görev aldı.

Daha sonra A takımın başına geçen 43 yaşındaki Pirlo’nun idaresindeki Juventus, Serie A'yı 4. sırada tamamlarken, Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkının yanı sıra, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası’nı da kazandı. Juventus’un başında 52 karşılaşmaya çıkan İtalyan çalıştırıcı, maç başına 2.15 puan ortalaması yakalamıştı. Ancak Juventus’un geçen sezonu Milan, Inter ve Napoli'nin arkasında tamamlaması, teknik direktörlük koltuğuna Massimiliano Allegri'nin getirilmesiyle sonuçlanmıştı.