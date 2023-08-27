Fatih Karagümrük, Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 3. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Ev sahibi ekip, Marcus Rohden'in golüyle 1-0 öne geçse de, Ankaragücü, Efkan Bekiroğlu'nun golüyle beraberliği yakaladı.

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Süper Lig 3. haftasında MKE Ankaragücü’nü konuk eden VavaCars Fatih Karagümrük, öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve iki ekip sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Maçın 44. dakikasında Marcus Rohden’in attığı golle soyunma odasına 1-0 önde giren ev sahibi Fatih Karagümrük, 57’de Efkan Bekiroğlu’nun golüne engel olamayınca durum 1-1’e geldi.

Kalan dakikalarda iki ekipten de gol sesi çıkmadı ve mücadele bu skorla sona erdi.

Fatih Karagümrük 4 puana ulaşırken, henüz galibiyeti bulunmayan Ankaragücü ise puanını 2’ye yükseltti. Karagümrük ligde bir sonraki maçında Rizespor’a konuk olacak. Ankaragücü ise, evinde Fenerbahçe’yi ağırlayacak.