Fatih Karagümrük, Ankaragücü maçında 3 puanı hatırladı
Süper Lig'de dört haftadır beraberliğe abone olan Fatih Karagümrük, Ankaragücü deplasmanında bu seriye son verdi.
Süper Lig 23. haftasında Ankaragücü deplasmanına konuk olan Fatih Karagümrük, yıldız isimlerin attığı iki golle 2-0 galip gelmeyi başardı.
Maçın 29. dakikasında VAR kararıyla penaltı kazanan Ankaragücü, Pedrinho ile bu fırsatı değerlendiremedi. İlk yarının son anlarında Mbaye Diagne’nin golüyle 1-0 öne geçen Fatih Karagümrük, 65. dakikada golcüsü Fabio Borini’nin penaltıdan bulduğu golle mücadeleyi de 2-0 kazanmayı başardı.
Ligde oynadığı son dört maçta sahadan beraberlikle ayrılan Fatih Karagümrük, bu sonuçla galibiyet hasretine son verdi ve puanını 26’ya yükseltti. Ankaragücü ise 22 puanda kaldı.
BORINI FIRTINASI SÜRÜYOR
Öte yandan, Karagümrük’ün formda İtalyan yıldızı Borini, Başkent deplasmanında gol sayısını 13’e çıkartarak yükselen performansını golle süslemeye devam etti. 31 yaşındaki futbolcu, ligde oynadığı son 8 maçta 6 gol-4 asistlik katkı sağladı.