Fatih Karagümrük, Başakşehir’i 2 dakikada devirdi: 1-2

Süper Lig 27. haftasında Emre Belözoğlu yönetimindeki Medipol Başakşehir'e konuk olan Volkan Demirel'in Fatih Karagümrük'ü, geriye düştüğü maçta 90 saniyede öne geçmeyi bildi ve 2022'de deplasmanda ilk kez kazanarak rakibinin galibiyet serisine son verdi. Zirve mücadelesi veren Başakşehir, lider Trabzonspor'un kazandığı haftada puan kaybı yaşayarak farkın açılmasına engel olamadı.

Sozcu.com.tr

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Süper Lig’de son 4 maçını kazanan Medipol Başakşehir, istikrarsız sonuçlar alan Fatih Karagümrük’ü ağırladı. Yeni transferleri Pizzi’nin asisti, Trezeguet’nin golüyle 25. dakikada öne geçen Başakşehir, 39’da Fabio Borini’nin ve 41’de Ahmed Musa’nın golleriyle soyunma odasına 2-1 geride girdi. Maçın ikinci yarısındaki baskısına rağmen aradığı golü bulamayan Başakşehir, mücadeleyi 2-1’lik skorla kaybetti. Futbolculuk döneminden iki eski takım arkadaş olan Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel’in, teknik adam olarak ilk kez karşılaştığı maçı Volkan Demirel kazandı.

Bu sonuçla galibiyet serisini 5 maça çıkartamayan Emre Belözoğlu’nun öğrencileri 46 puanda kaldı ve lider Trabzonspor ile arasındaki fark 13’e yükseldi. Başakşehir’in ikinci Konyaspor ile arasındaki fark ise 6. Teknik Direktör Volkan Demirel yönetimindeki Fatih Karagümrük, Sivasspor galibiyetinden sonra Başakşehir’i de mağlup ederek 39 puana ulaştı. Başakşehir, ligde bir sonraki maçında Beşiktaş’a konuk olacak. Fatih Karagümrük ise, Türkiye Kupası’nda Sivasspor ile oynadıktan sonra Altay’ı ağırlayacak.

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