Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Canlı Yayın)

Süper Lig ilk hafta maçında Beşiktaş ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. İki takımın mücadelesine dair tüm detaylar haberimizde...

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Beşiktaş, Süper Lig açılış haftasında Fatih Karagümrük’e konuk oluyor.

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan mücadele saat 21.30’da başladı ve hakem Erkan Özdamar düdük çalıyor. Taraflar arasında geçen sezonun ilk yarısında oynanan maçı Beşiktaş evinde 4-1 kazanırken, sezonun ikinci devresindeki mücadele 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçının canlı yayın anlatımı:



TRANSFERLER KULÜBEDE

Beşiktaş’ın bu sezon kadrosuna kattığı Daniel Amartey, Ante Rebic ve Jean Onana, Süper Lig’deki ilk maça yedek başladı.

Üç oyuncu, daha önce oynanan Tirana ve Neftçi maçlarında oyuna sonradan dahil olarak görev yaparken, Onana 3, Amartey 2, Rebic ise 1 kez eleme müsabakalarında forma giydi.

CENK TOSUN GERİ DÖNDÜ

Geçen sezonun son maçında ağır bir sakatlık geçirerek kamp dönemini tedaviyle geçiren Cenk Tosun, Süper Lig’in ilk haftasına yetişti.

Bir süredir takımla birlikte çalışmalara başlayan golcü oyuncu, Fatih Karagümrük karşısında kulübede kendine yer buldu. Siyah-beyazlı oyuncu, bu sezon oynanan Tirana ve Neftçi maçlarında kadroya dahil edilmemişti.

SÜLEYMAN SEBA UNUTULMADI

Dün vefatının 9. yılında anılan Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba’yı Beşiktaşlı futbolcular unutmadı.

Siyah-beyazlı futbolcular ısınmaya üzerinde Seba’nın fotoğrafının olduğu tişörtlerle çıktı.

TRİBÜNLER BOŞ

İki takım adına sezonun açılış maçına taraftarlar ilgi göstermedi.

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda doğu ve güney tribünleri tamamen boş kaldı. Kuzey ve batı tribünlerinde yer alan az sayıda taraftar, takımlarına destek verdi.