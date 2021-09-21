Fatih Karagümrük cephesinden tepki: ‘Yere yatan arkadaşlar bir türlü kalkmadı’

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, ”Topun oyunda kalma süresi çok azdı. Yere yatan arkadaşlar yerden bir türlü kalkmadı. Hakemlerden istediğimiz bu tür olaylara fazla prim verilmemesi” diye konuştu.

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Süper Lig'in 6. haftasında Fatih Karagümrük evinde FT Antalyaspor ile golsüz berabere kaldı. Maçtan sonra basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, oyuna istekli ve arzulu başladıklarını ifade ederek, ”Rakip ilk 45 dakika tamamen kapandı. 4, 5 net gol pozisyonumuz var. İkinci yarıda da bazı pozisyonlar var. Topun oyunda kalma süresi çok azdı. Yere yatan arkadaşlar yerden bir türlü kalkmadı. Hakemlerden istediğimiz bu tür olaylara fazla prim verilmemesi. Topun oyunda kalmasını istiyoruz. Bizim hedefimiz ve isteklerimiz var. Her hafta üzerine koyarak oynamak istiyoruz. Seyircilere daha zevkli oyunlar seyrettirmek istiyoruz. Hataları en az seviyeye indirip puanlarla dönmek istiyoruz. Burada kaybedilmiş iki puan var. Yere yatan oyuncular yerden kalkmıyor ve top kendilerine gelince kontra atağa kalkmış gibi hareket ediyorlar. Topun oyunda kalma süresini daha fazla top oynayarak güzelleştirmek istiyoruz” dedi.