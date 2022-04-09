Fatih Karagümrük derbide Kasımpaşa’nın serisine son verdi: 3-2

Süper Lig 32. haftasında Haliç Derbisi'nde Fatih Karagümrük ve Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen ve 5 golün atıldığı kritik mücadelenin sonunda gülen ekip ev sahibi oldu.

Sozcu.com.tr

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Süper Lig’de son dört maçını kazanan ve alt sıralardan kurtularak nefes alan Kasımpaşa, 32. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük’e konuk oldu. ‘Haliç Derbisi’ olarak geçen iki İstanbul ekibinin karşılaşmasında 5 gol atılırken, ev sahibi Fatih Karagümrük 3-2’lik skorla galip geldi.

Karşılaşmanın 31. dakikasında Adnan Uğur ve 38. dakikada Aleksandar Pesic’in golleriyle 2-0 öne geçen Karagümrük, ilk yarıyı bu skorla üstün tamamladı. İkinci yarıya oyuncu değişiklikleriyle başlayan Kasımpaşa, 67. dakikada Tarkan Serbest’in golüyle farkı 1′ indirdi. Ev sahibi Fatih Karagümrük 72’de Kristijan Bistrovic’in golüyle durumu 3-1 yaptı. Ancak 82. dakikada Jackson Muleka’nın golü Kasımpaşa’yı umutlandırsa da, kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 3-2’lik skorla sona erdi.

Bu galibiyetle Karagümrük puanını 46 yaparken, Kasımpaşa 41 puanda kaldı. Karagümrük bir sonraki maçında Trabzonspor’a konuk olacak. Kasımpaşa ise, evinde Adana Demirspor’u ağırlayacak.