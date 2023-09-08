Fatih Karagümrük, Genoa’dan Güven Yalçın’ı kiralık olarak kadrosuna kattı

Fatih Karagümrük, Serie A'dan Genoa'nın 24 yaşındaki santrforu Güven Yalçın'ı kiralık olarak transfer etti.

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Fatih Karagümrük, transfer piyasasında önemli bir hamle yaparak Serie A takımlarından Genoa’nın 24 yaşındaki santrforu Güven Yalçın’ı kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, A Milli futbolcu Güven Yalçın’ın takıma katılmasıyla ilgili sevinç dilekleri ile yeni sezon için başarı temennileri yer aldı.

Güven Yalçın, geçtiğimiz 2022-2023 sezonunda Genoa formasıyla Serie B’de 22 maçta sahaya çıktı ve İtalya Kupası’nda da 3 maçta görev aldı. Milli oyuncu, bu dönemde 1 asistlik performans sergiledi.

Fatih Karagümrük, Güven Yalçın’ın yetenekleriyle ve katkısıyla gelecek sezonda daha güçlü bir kadro oluşturma hedefinde önemli bir adım atmış görünüyor. Güven Yalçın ise yeni takımıyla başarılar elde etme umuduyla Karagümrük’e katıldı.

Güven Yalçın, daha önce Beşiktaş’ta da forma giymiş deneyimli bir oyuncu olarak dikkat çekiyor.

Güven Yalçın, Beşiktaş formasını 2017-2021 yılları arasında giydi. İşte Beşiktaş’ta geçirdiği dönemdeki performansı ve istatistikleri: