Fatih Karagümrük, Giresunspor’u 10 kişiyle devirdi: 2-1

Süper Lig 34. haftasında Giresunspor'u ağırlayan Fatih Karagümrük, geriye düştüğü maçı 10 kişi kalmasına rağmen 2-1 kazandı. Ligde kalma savaşı veren Giresunspor, galip gelerek rahat bir nefes alma fırsatını kullanamadı.

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Süper Lig’de kümede kalma mücadelesi veren Giresunspor, Fatih Karagümrük maçında öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve İstanbul deplasmanından 2-1’lik mağlubiyetle ayrıldı.

İlk yarısı golsüz beraberlikle biten maçın 48. dakikasında penaltı kazanan Giresunspor, Chiquinho ile 1-0 öne geçerken, 52’de bu kez Fatih Karagümrük penaltı kazandı ve gol krallığının zirvesindeki Aleksandar Pesic topu ağlara göndererek durumu 1-1’e getirdi.

Maça ikinci yarıda giren Jimmy Durmaz, 65. dakikada attığı golle Fatih Karagümrük’ü 2-1’lik üstünlüğe taşıdı. Ancak 77. dakikada rakibiyle yaşadığı tartışma sonucunda hakem Erkan Özdamar tarafından direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Kalan dakikaları 10 kişi tamamalyan Karagümrük, Giresunspor’un baskısına rağmen kalesini savunmayı başardı ve mücadeleyi 2-1 kazandı.

Bu sonuçla Karagümrük puanını 50’ye yükseltirken, Giresunspor 40 puanda kaldı. Giresunspor bir sonraki maçta Adana Demirspor’u ağırlayacak. Karagümrük ise, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.