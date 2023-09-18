Fatih Karagümrük-Hatayspor maçında gol sesi çıkmadı

Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük sahasında ağırladığı Hatayspor ile golsüz berabere kaldı.

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Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında, Fatih Karagümrük ile Hatayspor arasındaki karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı. Bu sonuçla birlikte Fatih Karagümrük puanını 5’e çıkardı, Hatayspor ise 7 puanda kaldı.

Karşılaşmada ilk dikkat çeken anlardan biri 2. dakikada yaşandı. Rohden’in sağ kanattan attığı ortaya yükselen Mendes’in kafa vuruşu, üst direğe çarparak auta gitti.

35. dakikada ise sağ kanattan gelişen bir Fatih Karagümrük atağında Lasagna, savunma arkasına sarkan Rohden’e pasını gönderdi. Rohden’in vuruşu ise üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

İlk yarı sonunda her iki takımın da fileleri havalandıramamasıyla müsabakanın ilk devresi 0-0 sonuçlandı.

51. dakikada Lamkel Ze’nin sol kanattan yaptığı ortaya yükselen Strandberg’in kafa vuruşu, kaleci Dituro’da kaldı.

PENALTIYI KAÇIRDI

68. dakikada Hatayspor penaltı kazandı. Aburjanian’ın ceza sahasına gönderdiği topa Dadashov müdahale edildi ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

73. dakikada Lamkel Ze’nin kullandığı penaltı vuruşu, kalecinin sağındaki direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu önünde bulan Bashiru’nun vuruşunda ise kaleci Dituro gole izin vermedi.

90+2. dakikada Hatayspor’un etkili geldiği anlardan birinde Aburjania’nın pasıyla sağ kanattan son çizgiye inen Kamil Ahmet, topu yerden penaltı noktası üzerindeki Görkem’e aktardı. Ancak Görkem’in vuruşu, yandan dışarı gitti.

Mücadelede gol sesi çıkmayınca karşılaşma 0-0 berabere sona erdi.