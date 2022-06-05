Fatih Karagümrük için Andrea Pirlo iddiası!

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün, teknik direktörlük koltuğuna Andrea Pirlo'yu getirmek için çaba sarfettiği iddia edildi. Futbolculuk döneminde 'Başbakan' lakabına sahip olan Pirlo, son olarak Juventus'u çalıştırdı.

Sozcu.com.tr

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Son olarak Juventus’u çalıştıran İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo, kariyerine Fatih Karagümrük’te devam edebilir.

İtalyan futbolcular Fabio Borini ve Emiliano Viviano’nun formasını giydiği Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Volkan Demirel’den boşalan teknik direktörlük koltuğuna, geçen yıl Mayıs ayında Juventus’taki görevine son verilen Andrea Pirlo’yu getirmeyi planlıyor.

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, sezonu 8. sırada tamamlayan ve gelecek yıl üst sıralara tırmanmayı hedefleyen Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma’nın, 43 yaşındaki Pirlo ile temasa geçtiğini iddia etti.

Pirlo rehberliğindeki Juventus, Serie A’yı dördüncü sırada tamamlarken, Şampiyonlar Ligi’nde katılım hakkı, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası kazandı. Ancak geçen sezonu Milan, Inter ve Napoli’nin arkasında tamamlaması, teknik direktörlük koltuğuna Massimiliano Allegri’nin getirilmesiyle sonuçlandı.

BAŞKA ÜLKE TEKLİFLERİNE AÇIK

Şubat ayında küme düşme mücadelesi veren Salernitana’dan gelen teklifi reddeden Pirlo’nun, İtalya dışındaki tekliflere kulak kabarttığı belirtildi. 2019-20 sezonunda Süper Lig’de yükselen ve son iki sezondur ligi ikinci sırada bitiren Fatih Karagümrük, ligin yarışmacı kulüplerinden biri haline geldi.