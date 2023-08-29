Fatih Karagümrük’e İtalyan orta saha
Fatih Karagümrük, son olarak Sampdoria forması giyen İtalyan orta saha oyuncusu Flavio Paoletti'yi kadrosuna kattı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Trendyol Süper Lig ekibi VavaCars Fatih Karagümrük, İtalyan orta saha oyuncusu Flavio Paoletti’yi kadrosuna kattı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 2003 doğumlu futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Kulüp, Paoletti’nin geçtiğimiz sezon Sampdoria formasıyla Serie A’da 12 maçta forma giyip, İtalya Milli Takımı’nın alt yaş gruplarına seçildiğini vurgulayarak, “Yeni transferimiz Flavio Paoletti’ye ‘Karagümrük’e hoş geldin’ der, yeni sezonda başarılar dileriz” açıklamasında bulundu.
Futbola İtalyan ekibi Sampdoria’nın altyapısında başlayan ve bu kulübün çeşitli yaş kategorilerinde forma giyen Flavio Paoletti, geçtiğimiz sezonun devre arasında A takım kadrosuna dahil edilip, 12 lig maçında 274 dakika sahada kaldı. 20 yaşındaki futbolcu; ön libero ve merkez orta saha pozisyonlarında forma giyebiliyor. (AA)