Fatih Karagümrük’te penaltı isyanı

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ve Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Fenerbahçe maçının ardından hakem kararlarına tepki gösterdiler.

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Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda Fenerbahçe’ye 2-1 yenilen VavaCars Fatih Karagümrük’ün teknik sorumlusu Atılay Canel, Ülker Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Atılay Canel, oynadıkları oyunla nasıl bir takım olduklarını gösterdiklerini belirtti.

Net penaltılarının verilmediğini vurgulayan Canel, şunları kaydetti:

“Karagümrük’ün nasıl bir takım olduğunu gösterdik. Kendi arzularını adalet sananlara ve onlara hizmet etmeyi görev bilen ahlaksızlara Allah’tan başka kimsenin yapabileceği bir şey yoktur. Güzel maç oldu. Herkes sevinsin diyoruz. Bariz penaltımız da VAR’daki arkadaş tarafından verilmedi. Bu akşam burada sahada 11 arkadaşın, kenarda bekleyen 11 arkadaşın, sağlık ekibimiz, idari kadromuzun emeğinin heba olduğunu düşünüyorum.”

SÜLEYMAN HURMA’DAN SERT TEPKİ

Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma da maçtaki hakem yönetimine sert tepki gösterdi.

Süleyman Hurma, kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamasında, “Benden açıklama bekleyenlere sesleniyorum. Ahlakla ilgisi olmayanlara benim sesim ulaşsaydı, 35 senedir bir şeyler düzelirdi. Bence açıklamayı bu hakemi oraya çıkaranlar yapmalı” ifadelerini kullandı. (AA)