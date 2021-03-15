Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük’te teknik direktör Şenol Can ile yollar ayrıldı.

Süper Lig’e bu sezon başında yükselmesine rağmen zaman zaman aldığı sonuçlarla adından söz ettiren Karagümrük, 29 hafta sonunda topladığı 41 puanla 8. sırada yer alıyor. Ancak, son 6 lig maçından 4 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılan Karagümrük, Teknik Direktör Şenol Can ile yolları ayırma kararı verdi.

Kırmızı-siyahlı ekibin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada tecrübeli teknik adama teşekkür edilerek şu ifadeler kullanıldı:

“Hocamız Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hem futbolcu hem de antrenör olarak 3 sezondur başarılarımızda emeği olan Şenol Cana teşekkür ederiz. Kendisine kariyerinde başarılar diler, bu kulübün bir parçası olduğunu belirtmek isteriz. Kulübümüzün kapısı Şenol Cana her zaman açık olacaktır.”

TEŞEKKÜRLER ŞENOL CAN Hocamız Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hem futbolcu hem de antrenör olarak 3 sezondur başarılarımızda emeği olan Şenol Can'a teşekkür ederiz. pic.twitter.com/SVguK7Jfra — Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) March 15, 2021

Karagümrük’te Şota Arveladze sesleri

İstanbul ekibinin, teknik direktörlük koltuğu için Şota Arveladze ile görüşme halinde olduğu iddia edildi. Türkiye’de daha önce Kayserispor, Kasımpaşa ve Trabzonspor takımlarını çalıştıran 48 yaşındaki Arveladze, son olarak Özbekistan takımlarından Pakhtakor’da görev almıştı. Haziran 2017-Aralık 2020 tarihleri arasında Pakhtakor’un başında kalan Arveladze, 2 lig, 2 de kupa şampiyonluğu yaşadı.