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Fatih Karagümrük’ten şok Kulüpler Birliği kararı!

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Twitter'dan Kulüpler Birliği hakkında dikkat çekici bir açıklama yaptı.

Güncellenme: 12:51, 12/07/2021
Spor HaberleriFutbol
Fatih Karagümrük’ten şok Kulüpler Birliği kararı!

Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük, sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile Kulüpler Birliği toplantılarına dair önemli bir açıklama yayınladı.

Kırmızı siyahlıların duyurusunda, “Kulübümüz, Kulüpler Birliği toplantılarında yapılan konuşmaların kayıt altına alınmaması halinde toplantılara katılmayacaktır” ifadeleri yer aldı.

Kulüpler Birliği Vakfı, geçtiğimiz günlerde düzenlenen başkanlık seçimi sonrasında Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nu göreve getirmişti. Ardından bir açıklama yayınlayan Kulüpler Birliği, TFF’nin son dönemde verdiği kritik kararlarla ilgili eleştirilerde bulunmuş ve bazı düzeltmelerin yapılmaması halinde maçlara çıkmama dahil birçok seçeneğin değerlendirileceği ifade edilmişti.

 