Fatih Karagümrük’ü yenen ALG Spor şampiyon

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi finalinde Wulfz Fatih Karagümrük'ü mağlup eden ALG Spor, şampiyonluğa ulaştı. Karşılaşmada üç gol atılırken, bir penaltı vuruşundan ise yararlanılamadı.

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi final maçında Wulfz Fatih Karagümrük ile ALG Spor karşı karşıya geldi. İlk yarısı 1-0 Fatih Karagümrük’ün üstünlüğü ile tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında peş peşe goller bulan ALG Spor, rakibini 2-1 yenerek 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamladı. Fatih Karagümrük, maçın hemen başında Sibel Duman ile bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda oynanan karşılaşmaya çok hızlı başlayan Fatih Karagümrük, henüz 2. dakikada penaltı vuruşu kazandı. Topun başına geçen Sibel Duman, atıştan yararlanamadı. Ancak 26. dakikada sahneye çıkan Sibel Duman, bu kez ağları havalandırarak takımını öne geçirdi. İlk yarı 1-0 Fatih Karagümrük’ün üstünlüğü ile sona erdi.

MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

İkinci yarıda 61. dakikada kadar skor avantajını korumayı başaran Fatih Karagümrük, Ecem Esen’in golüne engel olamadı. Ecem Esen ile beraberliği yakalayan ALG Spor, bu golden üç dakika sonra öne geçmeyi de başardı. 64. dakikada Ecem Cümert, skoru 2-1 ALG Spor lehine çeviren golü ağlara bıraktı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadeleyi 2-1 kazanan ALG Spor, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

1′ ALG Spor ceza sahasında gelişen pozisyonda Karagümrük futbolcusu Saratou, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi.

ALG Spor ceza sahasında gelişen pozisyonda Karagümrük futbolcusu Saratou, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi. 2′ Kazanılan penaltı atışında topu başına geçen Sibel'in vuruşu kaleci Selda'dan döndü. Dönen topa gelişine vuran Bassira'nın şutunda top sol ve sağ direklere çarparak kale önüne geldi. PozisyonuN devamında savunma topu uzaklaştırdı.

Kazanılan penaltı atışında topu başına geçen Sibel'in vuruşu kaleci Selda'dan döndü. Dönen topa gelişine vuran Bassira'nın şutunda top sol ve sağ direklere çarparak kale önüne geldi. PozisyonuN devamında savunma topu uzaklaştırdı. GOL! 26′ sol taraftan korner direğine yakın bölgeden serbest vuruş kazanan Karagümrük'te topun başına geçen Derya’nın ortasında Sibel Duman’ın ön direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

GOL! 61′ Sağ kanattan yüklenen ALG Spor'da, Mareim'le verkaç yapan Ecem Esen, sağ çaprazdan yerden attığı şutla topu ağlara gönderdi. 1-1

GOL! 64′ Sol taraftan Ecem Cümert’in kullandığı köşe vuruşunda doğrudan kaleye giden top ağlarla buluştu. 1-2

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Melis Özçiğdem, Deybet Gök, Mürvet Yavuztürk

FATİH KARAGÜMRÜK: Duygu Yılmaz, Sümeyra Kıvanç, Sibel Duman, Msipa, Ferda İpek Çevik, Akkafou, Toure (Dk. 62 Milimu), Derya Arhan (Dk. 87 Ayçahan Tekmen), Ece Türkoğlu, Traore, Ilic

ALG SPOR: Selda Akgöz, Ece Tekmen, Gülbin Hız, Zehra Borazancı, İlayda Civelek, Eda Karataş, Mahsimova (Dk. 72 Bakarandze), Ebru Topçu, Emine Ecem Esen, Ecem Cumert (Dk. 80 Grace – Dk. 90+1 Derya Kocatürk), Houij (Dk. 80 Amorim)

GOLLER: Dk. 26 Derya Arhan (Wulfz Fatih Karagümrük) – Dk. 61 Emine Ecem Esen, Dk. 64 Ecem Cumert (ALG Spor)

SARI KART: Grace (ALG Spor)