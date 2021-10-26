Fatih Tekke o olayı yıllar sonra açıkladı: Keşke kafa atsaydım, güzel olurdu…

Trabzonspor'un efsane golcülerinden Fatih Tekke, Beşiktaş'ta oynadığı dönemde teknik direktör Bernd Schuster'in kendisini odasına çağırarak kızdığını ve küfürler ettiğini söylerken, "Orada yüz yüze geldik. Keşke kafa atsaydım. Güzel olurdu" dedi.

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Türk futbolunun en büyük golcülerinden biri olarak olarak gösterilen, Trabzonspor, Zenit, Beşiktaş ve A Milli Takım’da attığı gollerle iz bırakan Fatih Tekke yıllar sonra katıldığı canlı yayında çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı.

2010 yılında Beşiktaş’ta oynadığı döneme ilişkin çok çarpıcı bir itirafta bulunan Fatih Tekke o yıllarda medyada kendisiyle Bernd Schuster arasında yaşandığı iddia edilen olaya açıklık getirdi. Eski efsane futbolcunun o dönem Schuster ile ciddi şekilde kavga ettiği ve hocasına kafa attığı öne sürülmüştü.

‘BERND SCHUSTER ODASINA ÇAĞIRARAK KÜFÜRLER ETTİ’

NTV’de katıldığı ‘Kırılma Anı’ programında kendisine yöneltilen soruyu cevaplayan Tekke, Sivasspor’la oynadıkları maç sonrası Alman çalıştırıcının, kendisine maç esnasında yaşanan bir pozisyon nedeniyle kızdığını ve odasına çağırarak İngilizce küfürler ettiğini ifade etti.

Tekke, medyaya yansıdığı gibi kafa atma olayının gerçekleşmediğini ve uydurma olduğunu söyledi. Hocanın tavrına şaşırdığını söyleyen genç teknik adam, “Orada yüz yüze geldik. Keşke kafa atsaydım. Güzel olurdu” şeklinde konuştu.

‘ZENİT İLE UEFA KUPASI KALDIRMAKTAN DAHA DEĞERLİYDİ’

Trabzonspor ile kazandığı Türkiye Kupası’nın Zenit ile kazandığı UEFA Kupası’ndan daha değerli olduğunu belirten Fatih Tekke ”Trabzonspor'da kupa kaldırmak, benim için çok özeldi. Gönül isterdi ki şampiyonluk kupası olsun. Onu çok arzu ediyordum ama nasip olmadı. Trabzonspor'da kupa kaldırmak bana bir anlamda bütün duygularımla kendi anlamımı kaldırıyormuşum gibi geliyor. Trabzonspor kaptanı olarak kupa kaldırmanın anlamını anlatmak istiyorum. Ailem, çevrem, arkadaşlarım ve şehrim. Türkiye'deki Trabzonspor'un durumu, tutumu, bakış açısı ve düşünce şekli gibi bütün hepsini topladığında yapılan haksızlıkları, her şeyi toplayarak Trabzonspor'da kupa kaldırmak benim için Zenit ile UEFA Kupası kaldırmaktan daha değerliydi” ifadelerini kullandı.

‘FENERBAHÇE’NİN TEKLİFİNE EVET DEMİŞTİM’

Zenit forması giydiği dönem Türkiye’ye dönmek için Fenerbahçe’den gelen teklife ”Evet” dediğini belirten Tekke, ”Türkiye'de bütün takımları seviyorum çünkü futbolu seviyorum. Fenerbahçe ile maç oynadığımızda sırf Fenerbahçe olduğundan dolayı bize haksızlık yapıldığından onlara bakış açımız farklıymış gibi gözükür. Ben açıkçası böyle bakmam, orada da çok sevdiğim oyuncular vardı. Fenerbahçe'de oynar mıydım? İşte bu soru zor bir soru. Aslında Zenit'te oynarken beni Fenerbahçe istediğinde ‘Evet' demiştim. Bunu insanların birçoğu bilmez. Türkiye'ye dönmek için ‘Evet' demiştim. O an hangi psikolojideydim bilmiyorum. Fenerbahçe'de 10 sene de oynasam ben Trabzonsporluyum. İyi ki bu transfer olmamış'' ifadelerini kullandı.

‘VAR OLSA EN AZ 2 ŞAMPİYONLUĞUMUZ VARDI’

Fatih Tekke sözlerini şöyle sürdürdü; ”Benim dönemimde VAR olsaydı en az 2 kez şampiyon olurduk. Doğru adil şekilde kullanılsaydı Trabzonspor'da kesinlikle 2 şampiyonluğum vardı. Milli takımda mesela engellendiğinizi çok rahat hissedebilirsiniz. Şuan insanlar kendilerini instagramdan pazarlayabiliyor. Geçmişte İstanbul'da sizden kalitesi sizden daha düşük oyuncuları geçemedi. Bir ara üst üste hat-rick yapıyorum benden hiç bahsedilmiyor. Ama Fenerbahçe'de bir oyuncu bir gol attı diye sırf yarım saat özel olarak medyada işleniyor.”