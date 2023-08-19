Fatih Tekke: Problemli olduğumuzu herkes biliyor

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada "Duran toplarda kalecinin ciddi katkısı olması gerekiyor ama bazen bu katkıyı alamıyoruz. Bu konuda sıkıntılarımız var, olmaması lazım" dedi.

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Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında konuk ettiği Mondihome Kayserispor ile 1-1 berabere kalan İstanbulspor’da teknik direktör Fatih Tekke, geride kalan 2 maçta 4 puana ulaşmaları gerektiğini ancak 2 puanın da yeterli olduğunu belirtti.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tekke, maça iyi başladıklarını ve ilk 20 dakikada 2-0’ı yakalayacak pozisyonlar bulduklarını söyledi.

Pozisyonları çok kolay harcadıklarını ve sonrasında takımın baskısını düşürerek ikinci bölgede beklediğini dile getiren Tekke, şöyle devam etti:

“İlk yarının kalan bölümünde Kayserispor’u biraz kalemize yaklaştırdık. Kaptırdığımız bir toptan pozisyon verdik. İkinci yarıda oynamak istediğimiz oyuna yakın oynadık. Üçüncü bölge organizasyonunda çalıştığımız netlikleri göremedik. Buna devam edeceğiz, çünkü yeni oyunumuz çok fazla tekrar istiyor. Yeni oyuncularımız var, hazır olmayanlar var. İki hafta geride kaldı ve bana göre 2 haftada 4 puanı bulmamız gerekiyordu. Ama 2 puan da şu anda bizim için iyi. İki gün dinlenip sonrasında çok önemli Galatasaray maçımız var, ona hazırlanmaya başlayacağız.”

“BOYUMUZ RAKİPLERE GÖRE KISA”

Takımın duran toptan yediği golle ilgili de konuşan Fatih Tekke, sözlerini şöyle tamamladı:

“Sahanın içinde boyumuz rakiplere göre kısa. Duran toplarda kalecinin ciddi katkısı olması gerekiyor ama bazen bu katkıyı alamıyoruz. Bu konuda sıkıntılarımız var, olmaması lazım. Bununla ilgili adam adama savunma yapabiliriz. Problemli olduğumuzu herkes biliyor. Bunu tekrar tekrar çalışacağız. Belki alanı daha doğru kullanma anlamında çalışacağız. Ben oyuncularımın bu alanda cesurca oynamasını bekleyen bir teknik adamım. Bunlar olacak ama düzelmesi için tekrar tekrar çalışmaya devam edeceğiz.” (AA)