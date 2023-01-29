Fatih Tekke: Rakibi elimizden kaçırdık

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada "Kazanmamız gereken 8-9 maç var, bunlara odaklanmalıyız. Birisi buydu, rakibi elimizden kaçırdık" dedi.

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Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında İstanbulspor ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya geldi. Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Kayserispor 4-2 kazandı. Karşılaşma sonrası İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

Fatih Tekke maç sonrası üzüntüsünü belirterek, “Üzgün olduğumuzu belirtmek isterim. Özellikle ilk yarıda ve ikinci yarının başında iyi bir oyun oynadık. İkinci yarıda basit hatayla frikikten cezalandırıldık. Sonrasında basit goller yeme alışkanlığımız sürdü. Genel anlamda oyundan memnunum. Bireysel hatalar oldu. Bunlar oyun içinde var ama daha dikkatli olmak lazım. Kayserispor’u tebrik ediyorum. Perşembe günü zor bir maçımız var. Kazanmamız gereken 8-9 maç var, bunlara odaklanmalıyız. Birisi buydu, rakibi elimizden kaçırdık” dedi.

“DAHA KOMPAKT OYNAMAMIZ LAZIM”

İlk yarıyla ikinci yarı arasında fark olmadığına değinen Fatih Tekke, “İlk yarı ve ikinci yarı arasında çok fark olduğunu düşünmüyorum. İlk yarıda da ikinci yarıda da ön alan baskısı yaptık. İkinci yarıda set hücumunu rahatlıkla yapacağımız anları yakaladığımızda basit top kayıpları yaptık. Yetenekli bir oyuncunun frikik attığı şutla golü yedik. Devre arasında 15-20 dakika bu oyunu götürürsek fırsat yakalayacağız dedik ama olmadı. Sonrasında yine duran toptan golü yedik. Ethemi’nin sakatlığı vardı. O da çıkınca sıkıntı yaşadık. Oyunun son bölümünde istediklerimizi gerçekleştiremedik” şeklinde konuştu.

Eze’den beklentisinin olduğunu söyleyen Tekke, “Eze güçlü bir oyuncu, beklentilerimiz var. Oynadığımız son 3 maçın bazı bölümler haricinde henüz istediğimizi almış değiliz. Daha kompakt oynamamız lazım. Bir üst ligde ön plana çıkabilmeniz için çok daha fazla şeye ihtiyacınız var. Eksiklerimiz var ama bunu kapatmak için kompakt oynamamız gerekiyor. Genel anlamda oyundan memnundum. Rakip çok iyi bir takım. Set hücumu yapan bir ekip ama bugün çok fazla yaptırmadık bunu. Oyun istediğimiz gibi gitse de skor istediğimiz gibi gitmedi. Bugün için üzgünüm, perşembe gününe bakmamız lazım” yorumlarında bulundu.