Fatih Tekke’nin görevine son verildi

TFF 1. Lig takımlarından Altaş Denizlispor, Teknik Direktör Fatih Tekke ile yolların ayrıldığını duyurdu.

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TFF 1. Lig’de kümede kalma mücadelesi veren Altaş Denizlispor’da ayrılık yaşandı. Türkiye Kupası’nda Galatasaray’ı eleyerek büyük bir sürprize imza atan Denizlispor, ligde işleri yoluna koyamayınca Teknik Direktör Fatih Tekke ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Denizlispor’dan yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Teknik Direktör Sayın Fatih Tekke ile yollarını ayırma kararı almıştır. Sayın Fatih Tekke ve ekibine bugüne kadar kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Ligde oynadığı son 10 maçtan sadece 2 galibiyet çıkartabilen Denizlispor, 19 puanla 18. sırada yer alıyor.

Kulübümüz, Teknik Direktör Sayın Fatih Tekke ile yollarını ayırma kararı almıştır. Sayın Fatih Tekke ve ekibine bugüne kadar kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/CJ2A2nlxXI — Altaş Denizlispor (@Denizlispor) January 24, 2022