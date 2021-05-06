Fatih Terim: 1 – Sergen Yalçın: 1

Süper Lig'in 40. haftasında oynanacak olan Galatasaray – Beşiktaş derbisi iki teknik adamın da taktik mücadelesine sahne olacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın bugüne kadar 5 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Terim Galatasaray'ı, Yalçın da Konyaspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş'ı çalıştırıyordu. İki teknik adam da 1’er kez galip gelirken, 3 karşılaşma da berabere sona erdi.

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DERBİDE 3. RANDEVU

Fatih Terim ile Sergen Yalçın, derbide üçüncü kez karşı karşıya gelecek. Geçen sezon Türk Telekom Stadyumu'ndaki Galatasaray – Beşiktaş derbisi 0-0 sona ermişti. Ligin ilk yarısında Vodafone Park’taki derbiyi ise siyah-beyazlılar 2-0 kazandı. Fatih Terim ile Sergen Yalçın’ın takımları arasında oynanan karşılaşmalar şöyle:

Süper Lig: 17.01.2021 (Sergen Yalçın) Beşiktaş: 2 – Galatasaray: 0 (Fatih Terim)

Süper Lig: 15.03.2020 (Fatih Terim) Galatasaray: 0 – Beşiktaş: 0 (Sergen Yalçın)

Süper Lig: 22.09.2019 (Sergen Yalçın) Yeni Malatyaspor: 1 – Galatasaray: 1 (Fatih Terim)

Süper Lig: 2.02.2019 (Sergen Yalçın) Alanyaspor: 1 – Galatasaray: 1 (Fatih Terim)

Süper Lig: 11.03.2018 (Fatih Terim) Galatasaray: 2 – Konyaspor: 1 (Sergen Yalçın)