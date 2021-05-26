Fatih Terim 14 kişiyi savcılığa şikayet etti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim sosyal medya hesapları üzerinden kendisine küfür eden 14 kişi hakkında avukatı Dr. Rezan Epözdemir aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

Epözdemir İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı ayrı ayrı suç duyurularında Caner Ö., Mustafa Fatih Y., Ozan B., Ahmet Metehan K., Cem E., Mert D., Göksel G., İsmail T., Mazlum İ., Murat A., Oytun Ç., Cemil K.,, Berk ve Tayfunnn1 adlı kullanıcının alenen hakaret suçundan cezalandırılmalarını istedi.

Öte yandan geçtiğimiz yıl Fatih Terim'e yine Twitter'dan hakaret eden Yiğit Gökçehan K., bin 740 TL adli para cezasına çarptırıldı. K.'nın cezası hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevrilerek, 5 yıl denetimli serbestlik altına alınmasına karar verildi.

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