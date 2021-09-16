Fatih Terim: Aksi takdirde zor olur

Galatasaray Teknik Direkrörü Fatih Terim, Lazio maçı sonrası yaptığı açıklamada "Bu oyun, bu konsantrasyon bizi gruptan çıkmaya götürür. Aksi takdirde zor olur" dedi.

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UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray, sahasında oynadığı maçta Lazio’yu 1-0 mağlup etti. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, gruba üç puanla başladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Karşılaşmayı değerlendiren Fatih Terim, şunları söyledi:

“Rakibimizi iyi analiz ettiğimiz düşünüyorum. Lazio çok güçlü bir ekip. Her zaman her şeyi yapabilecek bir takım. Bekleyerek ya da kendi sahamıza kapanarak Lazio’yu rahatsız etmenin mümkün olmadığını biliyorduk. Baskıyla başladık. Rakibi hataya zorladık. Birkaç top da kaptık. Lazio’nun üzerimize rahat gelmesini engelledik. Bir saatte gördüğüm Galatasaray çok çok iyiydi. Takım boyunu kısa tutarak rakibimize pozisyon vermedik. Üç puanla başlamak çok güzel bir şey… Uzun süre sonra seyircimizle ilk defa birlikte olduğumuz Ali Sami Yen’de galibiyetle başlamak çok önemli… Takımın ritmine katkıda bulundular. Maçın sonuna doğru skoru korumayı bildik. İlk haftaya lider girmiş olduk.”

Gruptaki şanslarını da değerlendiren Fatih Terim, “Grup herkesin her şeyi yapabileceği bir grup… İkinci maçımız Marsilya’da… Çok iyi bir takım… Zor geçecek. Oynayacağımız hiçbir maç kolay geçmeyecek. Bu oyun, bu konsantrasyon bizi gruptan çıkmaya götürür. Aksi takdirde zor olur” dedi.