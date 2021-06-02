Fatih Terim bavulunu topladı

Galatasaray’da 31 Mayıs itibariyle sözleşmesi sona eren Teknik Direktör Fatih Terim, bavullarını toplamaya başladı. Yeni gelecek yönetim öncesi görevi bırakan Terim'in Florya'da bulunan odasındaki eşyaları topladığı ve üzerine olan kiralık araçları kulübe teslim ettiği öğrenildi. 4. döneminde 3.5 sezon görev yapan tecrübeli teknik adam, 2 lig şampiyonluğuyla birlikte bu dönemde 4 kupa kazanmıştı.

Son döneminde 34 oyuncu transfer eden Fatih Terim, 42.95 milyon Euro harcarken oyuncu satışlarından kasaya 46.61 milyon Euro girdi sağladı. Yaklaşık 4 milyon Euro kâr ettiren Fatih Terim, son dönemlerde Mustafa Cengiz'le yaşadığı polemiklerle gündeme gelmişti.

FATİH TERİM’DEN SON JEST

Fatih Terim, görev süresi bitmesine rağmen Mohamed Mustafa'yla ilgili önemli bir gelişmeye imza attı. Fatih Terim'in Mısır Futbol Federasyonu'nu arayıp Mohamed'in Milli Takım'dan affını istedi. Mısır, bu talebi kabul etti ve yıldız golcü sarı-kırmızılı formayla Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde forma giyebilecek.