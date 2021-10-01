Fatih Terim: Bayrak açarak, ses bombaları atarak tahrik ettiler

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Marsilya karşılaşmasının ardından konuştu. Terim mücadeleyi değerlendirip ilk yarıda yaşanan olaylarda ise tribüne giderek ne konuştuğunu açıkladı.

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UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda Marsilya ile 2. hafta maçında 0-0 berabere kalıp grupta liderliğini koruyan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Alınan 1 puandan ve oynanan oyundan memnun olduğunu ve daha iyi olacaklarını ifade eden Terim, grubu lider bitirmeyi hedeflediklerini söyleyerek şunları söyledi;

– Bugün Marsilya ile sadece Fransa’da değil her yerde oynamak zor. İyi analiz ettik ve dersimizi iyi çalıştık. Cengiz ile beraber iki kanadı çok iyi ve geniş kullanan bir takım. Çok adamla da hücum yapan bir takım. Berkan ile iyi kapattık kanadı.

– Kazandığımız toplarla oyunu sete döndürdük. Bol pas yaparak iyi çıktık. Cicaldau boş kaleye atacakken hakem bariyerine takıldı. Hakeme gösterdiğimizde bu pozisyonu ‘kötü şans’ olarak değerlendirdi. İlk yarı daha iyi taktiksel cevap verdik. Pres yapmalarına izin vermedik. Alan daralttılar ama iyi paslarla çıktık.

“HERHALDE GOLLERE BAŞLAYACAĞIZ”

– İkinci yarıda genç kadromuzla biraz panik yaptık. Buralarda son dakikalarda sıkışmanız çok normal. Giren ve çıkan oyuncunun değişmediği bir Marsilya… Buradan puanla ayrılmak çok iyi. Gençlere böyle maçlar güven verir. Yenilmedik ve lider olduğumuz için mutluyum. Gol yollarında biraz daha hareketli olmamız lazım. Benim takımlarım genel olarak en çok gol atan takımlar listesinde önde olur. Herhalde gollere başlayacağız…

– Bugün doğru işler yaptık, bazen savunmayı da doğru yapmak lazım. Bazen 1 puan sizi başka yerlere taşır.

– Taraftarlara da teşekkür ederim. Binlerce Marsilya taraftarlarına gürültü olarak iyi cevap verdiler.

İLK YARIDA YAŞANAN OLAYLAR

– Ben ilk yarıda oyun durduğunda taraftarlara sakin olmalarını söyledim. Ama Marsilya taraftarları da Ermenistan bayrağı açarak tahrik etti. Onlar ses bombaları attılar. Yunan ve Ermeni bayrağı açtıkları için tahrik olduklarını söylediler. Yürekleriyle ve destekleriyle bizleri yalnız bırakmadılar.

– Lider bitirmek en büyük amacımız. Rusya’dan da daha iyi döneceğiz inşallah. Lokomotiv de kolay takım değil. Bu grubun Şampiyonlar Ligi ayarında olduğunu söylemiştim. Avrupa’ya yakıştığımız bir gerçek, burada olmayı hak ediyoruz.

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