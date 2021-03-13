Fatih Terim: Bazı arkadaşlarımızın huyu var, inşallah değişecek!

Süper Lig’in 30. haftasında Kayserispor’u deplasmanda 3-0 yenerek 2 hafta sonra galip gelen Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Terim, hücum anlamında takımının oyunundan zevk aldığını belirtirken, oyuncu değişikliklerine de değindi.

Oyuna genel anlamda hakim olduklarını belirten Terim, “Son haftaların formda takımı Kayserispor’u deplasmanda yenmek kolay değil. Oyunun kontrolünü tutan, pozisyonlarını bulan Galatasaray oldu. Bir iki hatamız oldu. Bugün gösterdik ki hatalardan ceza da yesek bunun hakkından gelebileceğiz. Sahaya yayılışta iyiydik. Pozisyon bulmakta zorlanmadık” ifadelerini kullandı.

Galatasaray’ın teknik patronu, 3 gol atan ve pozisyonlara giren takımının hücumdaki performansını överek, “Benim için en keyif verici olan taraf, her hücumda farklı oyuncu gördük. Hücumda tüm oyuncular sahne aldı. Tüm takım oyundan keyif aldı. Ben de bunu izlerken keyif alıyorum. Takımımı kutluyorum. Bir, iki maçta rötar yaptık. Daha çok var” şeklinde konuştu.

Oyuncu değişikleri hakkında da konuşan Fatih Terim, “Bir teknik adam oyuna dokunacaksa, bir şey beklediği için değişiklik yapar. Bizim oyunumuz 60’dan sonra bazı oyuncuları istedi. Kenarlardan baskı yedik. Orta alanda oyuncular yoruldu. Hücumda da orta sahanın koşmasını bekledik. Burada bir zaaf olduğunu görüp diğer arkadaşlara şans verdik. Oyuncu hep kendini düşünür, antrenör hep takımı düşünür. Giren oyuncularımız kaprisini, üzüntüsünü sahaya yansıtmadığı için çok da başarılı oldu. Değişiklikler olduktan sonra tehlike yaşamadık. Skoru arttırdık. Baktık ki biz pozisyon vermiyoruz, rakibe pozisyon yaratıyoruz. Bazı arkadaşlarımızın huyu var. İnşallah onlar da değişecek” dedi.

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“Takım benim yüzüme, tavrıma bakıyor”

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Faslı futbolcu Belhanda’nın takımdan ayrılışı ve son 2 maçta kaybedilen 5 puanın sorulması üzerine Terim, şu ifadeleri kullandı:

“Uçakta türbülans olduğu zaman hosteslerin tavırlarına bakarsınız. Takımda olan benim yüzüme, tavrıma bakıyor. Galatasaraylılar da genel olarak buna bakıyor. Onun için enerjimin hiçbir şekilde düşmemesi lazım. Bir şeyi önlemek, ‘Sakin olun’ demek benim görevim. Dolayısıyla ‘Bir şey yok, sakin olun’ demek benim görevim. 5 puan kaybettik ama ümidimizi kaybetmedik. Geçen haftaki oynadığımız maçın skoru da o olmamalıydı, hatta Ankaragücü’nün de olmamalıydı.”

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“Galatasaray duramaz, durursa düşer”

“Belhanda mevzusu, 5 puan mevzusu büyük kulüplerin hakkından gelemeyeceği konular değildir. Biz büyük bir camiayız. ‘Aslı olan Galatasaray’ derken boşuna denmiyor. Hizmet eden teşekkürlerini, hizmet için teşekkür edilir ama Galatasaray devam eder. Onun için bu konuları muhakkak soracaksınız ama benim cevabım budur. Galatasaray duramaz, durursa düşer. Onun için devam etmek zorundadır. Belhanda’yı en iyi şekilde teşekkürlerimizle gönderdik. 6 ay listeye yazmadığımız Nagatamo’yu biz en güzel dileklerimizle gönderdik. Bu Galatasaray’ın kültürü olmalı. O yüzden böyle bir şey yaşandı, hayat durmuyor. Olayın üzerine gitmek, fikir yürütmek bize fayda getirmez. Çünkü büyük kulüplerin refleksinde böyle şeyler oluyor. Bizim de Allah’a şükür güvenimiz tamdır. Maç öncesinde, maç sonrasında oyuncularımın maçlara yansıttığını görüyorum. Bundan sonra daha dikkatli olacağız. Her sonuç futbolda var, ama kaybetmemek için çok çaba harcayacağız. Ama bu enerjimizi düşürecek şekilde hareket edenlerin tuzağına düşmeden kendi aramızda daha fazla sezon sonuna kadar en güzel şekilde hep beraber güçlü olmanın örneğini vererek üstesinden geleceğiz.”

“Böyle bir Galatasaray istiyorum”

“Oyun başından itibaren takımımın iyi oynadığını düşünüyorum. Düşüncemizi sahaya aktardığımız inancındayım. Oyun kontrolü tamamen takımımızdaydı, bayağı da pozisyon bulduk. Bu arada kendi hatalarımızdan birkaç kez sıkıntı yaşadık. Yapmamamız gerekiyordu. Oyuna baktığımız zaman net bir galibiyet aldık. Her hücumda değişik oyuncunun olması beni keyiflendirdi. Sahaya dağılışımız, anlayışımız bazı değişiklikler de çok doğru oldu. Çünkü 60. dakikadan itibaren kenarlarda sıkıntıya maruz kaldık. Böyle durumlarda orta sahamızın biraz yorulduğunu görünce müdahale etmek zorunda kaldık. Böyle bir Galatasaray istiyorum, kaybetsek de böyle istiyorum. Keyif veren bir oyun oldu. O yüzden oyuncularımı kutluyorum. Kayserispor’a başarılar diliyorum.”