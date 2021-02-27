Fatih Terim: Ben olsam kötü sahada oynatmam

Süper Lig’in 27. haftasında Erzurumspor ile karşılaşan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, mücadele öncesinde yayıncı kuruluşta açıklamalarda bulundu. Terim, kar yağışı altında oynanan ve bozulan zeminle alakalı konuştu. Alanyaspor deplasmanındaki güzel zeminden dolayı Antalya ekibini tebrik ederken, “Ben yöneticilerin yerinde olsam, kötü sahada oynatmam” dedi.

Fatih Terim’in maç öncesindeki sözleri şöyle;

“Bizim sahaya özgü değil. Burada Alanyaspor’u tebrik etmek istiyorum, harika bir sahada oynamıştık. Bugün 13. gün ama maalesef çok da iyi şartlarda değiliz. Türkiye’de birçok saha böyle. Buna bir çözüm bulmak lazım. Bizim rakip takımların ne yaptığını izlememiz gerekirken, biz hava durumunu izliyoruz. Alanyaspor sahası su gibiydi, ertelendi biliyorsunuz. Sonra oynandı. Biz halı gibi sahada oynadık. Ben yöneticilerin yerinde olsam, kötü sahada oynatmam. Başka saha buluruz. Şimdi eğer 21. yüzyılda hala sahayı konuşuyorsak ortada bir yanlışlık var.”

“YAYINCI KURULUŞ ŞART KOYMALI BENCE”

T”ürkiye’de sahaların en az %50’si kötü. Bizde çok küçük bir yağmada, o maç bittiği gibi önümüzdeki maçlara da yansıyor. Zemin konusundan memnun değilim. İğneyi de kendimize batırıyorum. Yayıncı kuruluş da kendi sözleşmesine böyle bir şart koymalı bence. Herkes en iyi şartlar için uğraşırken, bununla karşı karşıya kalınmamalı. Muhakkak ki sebepleri var ama sonuçta eğer bundan dolayı tatsız bir olay olursa sorumluyuz. Bu konuda bir hayli rahatsızım. Futbol güzel sahada oynanır.”