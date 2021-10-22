Fatih Terim: Bu akşamın anahtarı…

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lokomotiv Moskova deplasmanında alınan galibiyetin anahtarını açıkladı.

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UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. maçında Lokomotiv Moskova deplasmanından 1-0 galibiyetle dönerek 7 puanla liderlik koltuğundaki yerini pekiştiren Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Gecenin anahtarı olarak sabırlı futbolu gösteren Fatih Terim, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bu akşamın anahtarı acele etmememizdi. Oyun içinde acelemiz yok sloganıyla yaptık bütün çalışmalarımızı. Beraberlik de bizim için iyi sonuçtu. Ama galip gelirsek bizim için çok daha iyi olacaktı. Golü daha önce de bulabilirdik. Güzel bir gol attık. Tam istediğimiz gibi oldu. Tek paslarla golü bulduk. Gecenin en güzel gollerinden biri olur herhalde… Genç, tecrübeli fark etmeden iyi bir takım olma yolunda ilerliyoruz. Genç futbolcuların da her geçen gün tecrübelenmeleri bizim için çok kıymetli… Çok kritik bir yerde, rakiplerimizin de berabere kaldığı haftada puanımızı yediye yükselttik. Bu önemliydi. Bir deplasman maçımız kaldı. İyi gidiyoruz. Bundan da son derece memnunum.”