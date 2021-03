Fatih Terim: Bu lig maçı kardeşim bunun pardonu yok!

Süper Lig’in 29’uncu haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Şampiyonluk yolunda puan kaybeden sarı kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim maç sonunda hem kötü zemin hem de Onyekuru’nun faul pozisyonu için açıklamalarda bulundu. Sivassporlu Ziya Erdal’ın Onyekuru’ya yaptığı sert hareket nedeniyle VAR hakemi Ali Palabıyık’a tepki gösterdi. İşte Fatih Terim’in değerlendirmelerinden satır başları:

‘YARIM POZİSYON BİLE VERMEDEN 2 GOL YEDİK’

”Yarım pozisyon vermeden 2 gol yedik. Goller de pozisyon değil. Martin’inki hiç değil. Özellikle ilk yarı bu sahaya rağmen, bu saha başımızı çok ağrıtacak. Baktım TV’den yeşil gözüküyor da öyle değil, kötü yani. Sahaya rağmen muhteşem bir 45 dakika oynadık. 2. yarı, iyi bıraktığımız ilk yarıya devam ettik. Maalesef yine pozisyon yokken gol yedik. 2-2’yi bulduk, 3. golü kaçırdık. Ama puan kaybettik sonunda. Maalesef iyi oynamak önemli ama sonuç 2 puan kaybı.”

İlginizi Çekebilir Belhanda'dan zemin öfkesi! 'Florya bile buradan daha iyi'

‘DEMEK Kİ ENDİŞELERİ HAKLIYMIŞ’

“Bir konuya açıklık getirmek istiyorum. 59. dakikada Onyekuru’ya olan pozisyon. Bizim öyle en az 2-3 oyuncumuz atıldı. Uzatmanın 7 dakikasıyla beraber 38 dakika var. Bu pozisyona kırmızı vermiyor. Demek ki endişeleri haklıymış. Endişelendiler ya!”

‘BİZE GELİNCE KIRMIZI’

“Aynı karede Gedson’ın da ayağına basıyorlar. Rakip 10 kişi oynayacak. Galatasaray’a gelince hiç tereddütsüz kırmızı. Onyekuru’nunki değil de nedir yani? Oynamadığı için Ali Palabıyık top filan. Oyuncunun tabanını koymayacağını bilemez tabii. Biz Falcao’lar, Mustafa’lar, Emre, Diagne, bir sürü kırmızı kart ve çok 10 kişi oynadık. Daha bariz ne olabilir? Bu lig maçı kardeşim. Bunun pardonu yok, pardonu yok. Muhakkak her hafta bize bir şey oluyor, her hafta. Dakika 59. Bakın söylüyorum.”

‘OLİMPİYAT EN GÜZEL SAHA’

“Maçları farklı sahada oynama ihtimalimiz yok. Bir saha var, o sahanın sahibi oynuyor. Bir saha var, öteki takım haklı olarak oynuyor. Olimpiyat, en güzel saha, Karagümrük de haklı olarak orada oynuyor. Başakşehir’in zemini de bozuldu. Dolayısıyla burada oynayacağız. Bize mi seker, rakibe mi seker bilmiyorum. İç sahada bu felsefeyle oynayan takımlar için en büyük dezavantaj sahamız.”

‘İĞNEYİ ÖNCE KENDİME BATIRIYORUM’

“Bu nasıl bir şeydir ya? Her hafta Galatasaray’la ilgili bir vukuatınız var. Buna rağmen Halil, Kerem, Arda, Onyekuru, atamadık da atamadık. Hem iyi oynayıp hem kazanmak en büyük arzumuz ama bazen girmeyince de girmiyor. Her şeye bir kulp. Bugün de topa vurdu. Topa vurduktan sonra her şey serbest demek ki. Yapmayın Allah aşkına ya.. Kolay bir ülkede yaşamıyoruz. Kendimi de sayıyorum. Tesir altına alma, linç etme böyle bir ülkedeyiz. Bu bir defa bir hakemin iyi maç yönetmesini engelliyor. İğneyi de kendime batırıyorum önce.”

‘MAÇI YÖNETMEDEN DAYAĞI YİYOR ZATEN’

“‘Her hafta nasıl bir tesir altında bırakırız, nasıl bir söylemle hakemi etki altında bırakırız’la gidiyor. Bu ortam bir defa sıcak bir ortam değil, bahar değil, iklim karasal. Adam daha maçı yönetmeden dayağı yiyor zaten. Sosyal medya, özel trolller, onlar bunlar. İki, dünyada hiçbir ülkede bu kadar hakem konusu konuşulmaz. Üç, haksız mı çoğu zaman, hayır.”

İlginizi Çekebilir Boyd'un sözleri tepki çekti... Rıza Çalımbay'dan açıklama geldi

‘SARHOŞ ARKADAŞLAR KÜFÜR EDİYORLAR’

”Biz teknik adamlar kötü yönettiğimiz zaman işimize son verilir. Futbolcular kötü performans yaptığı zaman satış listesine konur. Herkes bir bedel öder. Futbolda bedel ödemeyen, fahiş hatalarına rağmen inatla devam eden şekil türedi. Bunun bir doğru yolu var. Bunun bir çözümü var ama bizim VAR gibi değil. Hakikaten var. Ben kabullenmem. 3-4 hakem varken her hatayı kabullendik ama artık kimse kabullenmez.”

“Omzuna dokunuyorsunuz, kulağını tutuyor. İyi niyetli olmayanlar var. Hiçbir şey yok, öyle bir atıyor ki kendini hakemin o an ona faul vermemesi mümkün değil. Şeref tribününden, localardan küfür ediyorlar. Sadece İstanbul’da da değil birçok yerde. Seyirci yok ya. Çekiyor çekiyor, ondan sonra sarhoş arkadaşlar oradan… Bu da üstüne binince hakem direkt hedef. Ses de duyuluyor bu sefer.”