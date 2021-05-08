Fatih Terim: ‘Bu tip oyunlara alışkınım’

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş derbisinden önce yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Kadro tercihine değinen Terim, “Hiçbir şeyden vazgeçmiş değiliz” ifadelerini kullandı ve kazanmaları halinde ümitlerinin devam edeceğini söyledi.

“Birçok final oynadık bu da onlardan bir tanesi. Kazanamazsak final tabii. Yoksa iki maç daha oynayacağız. Ümit ediyorum ki, seyircimiz yok en büyük eksiğimiz o, ama bu maçı kazanırız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. takımıma güveniyorum.”

“BU TİP OYUNLARA ALIŞKINIM”

“Bu tip oyunlara ben alışkınım ama onların da alışkın olması önemli. Hiçbir şeyi ne bırakmış ne de vazgeçmiş bir halimiz var. Elimizden gelen her şeyi yapmaya odaklanmış durumdayız. Ön tarafı böyle maçlara alışkın, tecrübeli hatta bu tip maçlar için aldığımız oyunculara şans vermeyi düşündüm. Umarım karşılığını vereceklerdir. Ama herhangi bir şey olursa gerekli müdahaleyi yaparız.”