Fatih Terim: Bunlara boyun eğecek insanlar değiliz, kulüp değiliz

Yunanistan’da Olympiakos ile hazırlık maçı oynamak için Atina’ya giden Galatasaray kafilesi, PCR testlerinin kabul edilmemesi ve Yunan yetkililerin tavrı sonrasında Türkiye'ye döndü.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İstanbul’a dönüşte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Terim’in yaşanan skandal sonrasındaki sözleri şöyle;

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*Takdir edersiniz ki Galatasaray, uluslararası kuralları çok iyi bilen bir kulüptür. Özellikle Avrupa ve dünyadaki tüm maçlarda bu tecrübeyi en fazla edinen kulüplerin başındadır. 24 saat önce hepimiz test olduk. Hepimiz elimizdeki tüm testlerle gittik. İndiğimizde hızlı bir testin olacağını söylediler. Önce şunu bilmek lazım, iki ülke arasında yapılan anlaşmaya göre, iki taraf da yapılan test sonuçlarını kabul ediyor ama bizden hızlı bir test istediler. Nedenini sorduysak da uygulamaya başladık dediler.

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*Bunun herkes için değil, rastgele olduğunu söylediler. Ben de test oldum. Elimizdeki PCR testlerinin de fotoğrafını çekiyorlar. Bir kısmına ihtiyaç yok dediler, onlar dışarı çıktılar.

“DOSTLUK MAÇLARI DOSTLARLADIR”

*Çıkan var dedik, diğer turistlerden teste girmeden giden var dediler. Herkesi çağırın, herkes test olacak dediler. Nitekim, otobüsten indirilerek geri çağırılan oyuncularımız oldu. Dostluk maçları dostlarladır. Yapılan davranış, dostça bir davranış değil. Dönme kararımızın daha doğru olduğunu düşündük. Cumhurbaşkanımız ilgisini hiç eksik etmedi. Onlara sonsuz teşekkür ediyorum. Onların sesini duyunca insan kendisini çok güçlü hissediyor.

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*Dönüyoruz biz dedik. Dönme kararımız daha doğru olacak dedik. Dönme kararımızı almamızla birlikte, anında Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Dışişleri Bakanımız, Spor Bakanımız, Büyükelçimiz ve Başkonsolosumuz bize ulaştı.

“DEPORT EDECEKLERİNİ SÖYLEDİLER”

*Kararı verdikten sonra hala bize hep beraber gelin, test olun dediler. Pasaportlarımızı istediler. Sorduğumuzda, deport edeceklerini söylediler. Biz de pasaportlarımızı vermeyeceğimizi söyledik.

“SU YOKTU, SONRADAN VERDİLER”

*Nasıl döneceğimizi düşünürken, bu birkaç saat geçti. Futbolcularımız biraz sıkıldılar, yoruldular, hem de açlar. Herhangi bir servis olmadı. Su yoktu da, sonradan verdiler. Orada kalmamak en doğru karardı.

*Olympiakos kulübünden arkadaşlarımız yardımcı olmak için bir hayli çırpındılar ama olmadı. Olympiakos kulübünün sahibi beni aradı. Yaşananların onlarla bir alakası yok, kendisine teşekkür ederim.

*Ne tarz, ne tavır hiç hoş değildi. Biz bunlara boyun eğecek insanlar değiliz, kulüp değiliz.

*Tam bir komedi. Hiç kimsenin savunulacak bir tarafı yok. Herkes yaptığı ayıbı biliyor. Hangi vatandaşımıza sorsanız, oralarda sıkıntı yaşamıştır. Daha önce rastlamamıştık ama bugün rastlamış olduk. Gereğini yaptık. Yarın olsa yarın da aynısını yaparız.