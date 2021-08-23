Fatih Terim: Bunu bir prensip haline getirdik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hatayspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hatayspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Süper Lig’in 2. haftasında Hatayspor ile karşılaşan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan mücadele ile ilgili yayıncı kuruluşa konuştu.

90 dakika öncesi mücadeleyi stadı ve transferi yorumlayan Terim’in sözleri şöyle;

– Olimpiyat Stadı’nın zemini güzel ama rüzgar fazla. Ali Sami Yen’de taraftarımızla buluşmak isterdik ama olmadı. en iyisini yapmaya çalışacağız.

– Genç ve yetenekli arkadaşları almak istiyoruz. Bonservis verip, az maaşla oyuncular almak istiyoruz. Bu oyunculardan daha yüksek rakamlar elde etmek istiyoruz. Bunu bir prensip haline getirdik.

– Victor Nelsson’a onay verdik, Danimarka Milli Takımı’na da aday. Hatayspor gibi önemli bir maça 11’de başlayacak. Kendi sahamızda, seyircimizin önünde daha rahat başlamasını isterdim. Kendisini ben de dikkatle izleyeceğim. Uzun yıllar bize hizmet edecek.