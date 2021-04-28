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Fatih Terim çift forvete geri dönüyor!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Konyaspor maçında çift forvete geri dönüyor. Galatasaray teknik patronu, Antalya maçında etkili olan iki yıldızı Halil Dervişoğlu ve Mostafa Mohamed’i Konyaspor sınavında yan yana oynatıp hücumu güçlendirecek.

Mesut YILDIRIM
Güncellenme: 09:29, 28/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Fatih Terim çift forvete geri dönüyor!

Galatasaray, Konyaspor maçıyla iç sahadaki galibiyet şanssızlığını kırmak istiyor. Teknik Direktör Fatih Terim de bunun yolunu belirledi: Hücum…

Terim özellikle Antalyaspor deplasmanında sergilenen ofansif gücün devam etmesi adına kadroda minik rötuşlara gitmeye hazırlanıyor. Kurt hoca, çift forvetli sistemi geri getirecek ancak bu kez bir farkla. Galatasaray'ın yeni forvet ikilisi, Halil Dervişoğlu ve Mostafa Mohamed'den oluşacak.

Fatih Terim, Mohamed'in bitiriciliği, Halil'in koşularıyla tempolu bir hücum hattı oluşturmak istiyor. Drogba-Burak benzeri bir ofans isteyen tecrübeli
çalıştırıcı, bu iki oyuncuyu orta sahada Gedson, kanatlarda da Emre Kılınç ve Kerem ile destekleyecek.

  • Muhtemel 11’ler:
  • Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer, Taylan, Fernandes, Kerem, Emre Kılınç, Mostafa, Halil.
  • Konyaspor: Sehic, Barış, Ahmet, Adil, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Sekidika, Rahmanovic, Bytyqi, Cikalleshi.
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ASLAN FOBİYE KARŞI

Evindeki son 4 maçta 1 yenilgi-3 beraberlik yaşayan Galatasaray, Konyaspor'u konuk ediyor. İç sahada kazanamama fobisini yıkmak isteyen Cimbom'da, Onyekuru ve Yedlin sakat. Bu isimlere ek olarak dün Covid-19 testleri pozitif çıkan ismi açıklanmayan üç futbolcu da bugün oynamayacak. Arda ve Etebo da kart cezası sınırında.

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Antalya Antalyaspor Corona Fatih Terim Futbol Galatasaray Konyaspor Marcao Mostafa Mohamed Süper Lig
Yayınlanma Tarihi:09:27,