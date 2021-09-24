Fatih Terim çıkmazda

25 milyon Euro bonservis bedeli harcanan kadronun uyum sorunu yaşaması, sakat ve cezalı futbolcular, sezona formda başlayamayan hücum hattı Fatih Terim'in işini zorlaştırıyor.

Mesut YILDIRIM

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Kayserispor deplasmanında 3-0 kaybeden Galatasaray'ın ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Teknik Direktör Fatih Terim, sezon başında 25 milyon Euro bonservis ve kiralama bedeli ödenerek oluşturulan kadronun zamanla müthiş bir takım haline geleceğine olan inancını vurgulasa da 6 haftalık tablo pek parlak gözükmüyor.

4 MADDE ÖNE ÇIKTI

Fatih Terim alınan kötü sonuçları üst üste yaşanan olumsuzluklara bağlıyor.

Fatih Terim'e göre yeni ve genç isimlerden kurulu kadro henüz uyum sorunun çözemedi. Yaşanan sakatlıklar ve özellikle Marcao'nun cezasıyla savunma istikrarı sağlanamadı. Şans bulan bazı isimler beklenen performansı gösteremedi. Saha içinde de lider karakterli bir ismin olmaması kötü sonuçları beraberinde getirdi.

MOSTAFA KAYIPLARDA

Galatasaray’a büyük umutlarla gelen ve ilk 6 maçında 6 gol atan Mostafa Mohamed bu sezon suskunluğunu bozamadı. Forma şansı bulduğu 12 resmi maçta gol atamayan Mısırlı forvet sadece Avrupa Ligi elemelerinde 1 asist yapabildi.

Yönetimin Mostafa'nın 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullanmaya sıcak bakmadığı belirtildi.