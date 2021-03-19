Fatih Terim çılgına döndü! Galatasaray Çaykur Rizespor maçında gerginlik…

Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayan Galatasaray, iki kez beraberliği yakaladığı maçın 90+3. dakikasında yediği golle 4-3 mağlup oldu ve zirve yarışında büyük yara aldı.

12 dakika uzayan nefes kesen maçta tansiyon da her geçen dakika zirveye çıktı. 7 gol, 1 kırmızı kart ve 1 penaltı izlediğimiz maçta ilk gerginlik Fatih Terim ile hakem Volkan Bayarslan arasında yaşandı.

‘GEL BURADA GÖSTER’

Karşılaşmanın 75. dakikasında Boldrin’in pasıyla sol çaprazdan içeri sokulmak isteyen Michalak, ceza alanına girerken Yedlin’in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. Bu karara çok sinirlenen Fatih Terim, kenarda itirazlarda bulundu ve Bayarslan da deneyimli teknik adama sarı kart gösterdi. Bunun üzerine de Terim, “Gel, burada göster” şeklinde bir tepkide bulundu.

İlginizi Çekebilir Galatasaray'ın golü öncesi büyük tartışma! Luyindama'nın hareketi...

VAR PENALTIYI İPTAL ETTİ

Rizespor’a verilen penaltı, VAR odasında Abdulkadir Bitigen’in yaklaşık 3 dakikalık incelemesinin ardından pozisyonun dışarıda olduğu gerekçesiyle serbest vuruş olarak değiştirildi. Penaltının iptalinin ardından ise Yedlin’e ikinci sarı kart ve ardından kırmızı kart gösterildi.

FATİH TERİM GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ

Çaykur Rizespor’un 90+3’te Fernando ile bulduğu gol sonrası Galatasaray yedek kulübesi ile Çaykur Rizespor yedek kulübesi arasında gerginlik yaşandı. Çaykur Rizesporlu bazı futbolcular ve antrenörlerle tartışan Fatih Terim rakip takımın kulübesi önünde güçlükle sakinleştirildi.

Sert diyalogların yaşandığı o tartışmaya tribünde bulunan bazı Rizeli yöneticilerin de dahil olmasıyla Fatih Terim adeta çileden çıktı. Yedek kulübesindeki oyuncular, dördüncü hakem ve yardımcıların araya girmesiyle Terim kendi yedek kulübesinde döndürülerek sakinleştirildi.