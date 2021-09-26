Fatih Terim çok sinirlendi! Taraftarlardan Luyindama’ya tepki…

Galatasaray'ın Göztepe'yi 2-1 mağlup ettiği maçta tribünler Christian Luyindama'ya tepki gösterdi. Fatih Terim Türk Telekom Stadı'nda soyunma odasına giderken yedek kulübesinin arkasındaki bazı taraftarlarla tartıştı.

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Galatasaray’ın Türk Telekom Stadı’nda Göztepe’yi ağırladığı maçın ilk yarısında sarı-kırmızılı taraftarlar, Christian Luyindama’ya tepki gösterdi. Göztepe, Luyindama’nın kaptırdığı topu ardından Cherif Ndiaye ile golü buldu ve devreyi 1-0 önde kapattı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Luyindama’ya ıslıklarla tepki gösterdi.

Galatasaraylı taraftarların bir bölümü de, Luyindama’yı ıslıklayanlara tepki gösterdi. Protestoyu alkışlayarak Luyindama’ya destek olan taraftarlara teknik direktör Fatih Terim de teşekkür etti. Göztepe’nin golünden sonra oluşan gergin hava sonrası Fatih Terim de bir taraftarla tartıştı.

İKİNCİ YARIDA OYUNDAN ALDI

İlk yarının son düdüğü ile soyunma odasına yönelen Terim yedek kulübesinin arkasındaki bazı taraftarlarla münakaşa etti. Fatih Terim, ilk yarıda tepkilere maruz kalan Christian Luyindama’yı ikinci yarıda oyundan aldı ve yerine eski takımına karşı Alpaslan Öztürk oyuna dahil oldu.