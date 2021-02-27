Fatih Terim: Doğru seçim, doğru insanlar

Süper Lig’in 27. haftasında Erzurumspor’u 2-0 yenerek liderliğini sürdüren Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, mücadeleyi değerlendirdi.

Yayıncı kuruluşa konuşan Terim galibiyeti, “Oyuna çok iyi başladık. Kontrolünü elimize aldık. Genel olarak buradaki maçlarda böyle oluyor. Oyunu hemen diğer sahaya yıkmaya çalışıyoruz. Bu sahada yapabileceğimiz pas oranının en yükseğini yapmaya çalıştık” sözleriyle yorumladı.

İkinci yarıda kalelerinde fazla pozisyon verdiklerini belirten Fatih Terim, “Maalesef goller biraz geç geldi. Çok üretken olamadık açıkçası. 1-2 pozisyonumuz vardı. Rakibin 1 pozisyonu vardı. Başka da tehlikeli oldukları an yoktu. 2-0, 3 puan, sıkıntı saha, bunların hepsini kattığımızda ikinci yarı beklediğimiz gibi geçti. İkinci yarı biraz fazla pozisyon verdik. Bunları vermemeliydik. Onlardan birini yeseydik sıkıntıya girerdik. Bizim en büyük sıkıntı rakibin geçiş hücumları. Geçişi savunmak zordur. Baskılı oynuyoruz, çok adamla orada oynamak istiyoruz. Kontratakları yiyoruz. Bu riski alacağız, bu da zordur” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir Galatasaray Mart'a yine lider girdi! 7'de 7 yapmıştı...

Takıma devre arası transfer döneminde katılan isimlerden memnun olduğunu açıklayan Galatasaray’ın teknik patronu, “Her geçen gün daha da alışacaklar. Ocak’ta gelip kısa sürede verdikleri pozitif katkı hakikaten takdire şayan. Onun için mutluyum. Doğru seçim, doğru insanlar. Ekibimiz, kulübümüzü kutluyorum” dedi.