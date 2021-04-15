Fatih Terim engellemişti… Galatasaray’daki krizin perde arkası

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in önceki gün kullandığı şaşırtan ifadeler sarı-kırmızılıların gündemini tamamen değiştirdi. “Futbolcuların haysiyetlerini ve şereflerini hatırlamaları gerek. İpinde değil adamın…” gibi sözlerle Galatasaraylı futbolcuları canlı yayında eleştiren Cengiz ortalığı karıştırmıştı. Futbolcular, idmanı boykot etmeyi düşünmüş bunu teknik patron Fatih Terim engellemişti. Terim, daha büyük bir krizin çıkmasını o an için engellemişti ancak gözüken o ki Galatasaray'da sular durulmamış…

SÖZCÜ'nün edindiği bilgilere göre Florya'daki tek gündem Mustafa Cengiz… Futbolcular, Başkan'ın açıklamaları nedeniyle kırgın, moralsiz ve tepkili. Takım içindeki konuşmalarda, “Kimimiz maskeyle, kimimiz çatlak bilekle, kırık kemiklerle oynamaya çalıştı. Hakemlerin çifte standardına maruz bırakıldık. Bozuk saha zeminiyle mücadele ettik. Bize sunulan tüm ödeme planlarını kabul ettik. Bu sözleri hak etmedik. Bize kimse ‘bilerek oynamıyorlar' imasında bulunamaz” deniliyor. Çatlağın büyümesinden endişe ediliyor.

MUSTAFA CENGİZ PFDK’LIK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Kurulu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i disipline sevk etti. Cengiz'in sevk gerekçesi ise ‘sportmenliğe aykırı açıklamalar…'

KAYIP ADAM FEGHOULI

Galatasaray’ın üst üste iki şampiyonluğuna önemli katkı veren, geçen sezon düşüşe geçen Sofiane Feghouli, bu sezon da beklentilerin altında kaldı. Geride kalan dönemde sadece 20 lig maçında oynayabilen Cezayirli futbolcu, 2 gol attı, 4 de asist yaptı. Sarı-kırmızılılardaki en kötü dönemini geçiren Feghouli, yaşadığı sakatlığın ardından 3 Mart'ta sahalara dönse de son altı haftada bir kez ilk 11'e girebildi, bir asist yapabildi; sadece 130 dakika oynayabildi. Feghouli'nin, Belhanda'nın gönderilişi sonrası psikolojik olarak yıkıldığı iddiaları da gündemde…

İlk iki sezonunda toplam 15 gol-15 asist üreten Feghouli, geçen sezon 6 gol-4 asist, bu sezonsa 2 gol-4 asistlik katkı verdi. Cezayirlinin kontratı 2022 yazında sona erecek.